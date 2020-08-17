中壢新設「頤親園殯葬園區」　議員建議道路規劃納入評估

▲市議員謝美英要求市長鄭文燦關切中壢新設「頤親園殯葬園區」，道路交通規劃。（圖／謝美英服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府將於中壢區新設「頤親園殯葬園區」，地點在中壢及內壢交流道附近特定區內，市議員謝美英17日於市議會、進行市長施政報告中提出，環境影響評估說明會上，當地里長謝光輝建議市府，在規畫新的殯葬園區時，針對羽昇館周邊道路拓寬、用地徵收，一併納入評估，不要讓興建好的園區又因為道路路幅不足，衍生交通瓶頸。

市長鄭文燦表示，中壢殯葬園區及包含私人設置的殯葬園區，皆須經過環境及交通評估，並規劃完善的停車場。針對聯外道路不足部分，市府將與高公局協調用地取得，建立新的道路系統，而火化設施由政府興建營運，則請民政局及都發局共同協商規劃。

▲中壢殯儀館在特定日子，培英路周邊的道路幾乎是塞爆了！（圖／謝美英服務處提供）

謝美英表示，有些特定日子，培英路周邊的道路幾乎是塞爆了！居民期待新的殯葬園區可以改善長期以來停車不易、會車困難等問題。她指出，交通改善方案除了拓寬道路，也可規畫替代道路，既然「頤親園殯葬園區」地處交流道特定區內，市府有責任向中央主管機關爭取變更道路用地，解決周邊住戶長期困擾。

謝美英指出，根據規畫報告，「頤親園殯葬園區」室內、室外共設有380個小客車停車位，再加上大客車及機車車位，會規畫這些容納量，肯定是有一定的需求。新的殯葬園區增加了館舍、禮廳，啟用之後，加上培英路周邊原有數十家禮廳，遇到傳統的「好日子」，羽昇館周邊培英路、育英路、新生路、西園路……肯定雪上加霜。

謝美英呼籲市府，中壢頤親園殯葬園區周邊道路確有拓寬必要，是否辦理道路用地徵收？拓寬計畫為何？應該釋疑，不要讓居民的期待落空。

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