桃園「違規陷阱」民怨爆！公車靠站停10秒被拍　司機一天薪水全掰了

▲謝美英指出，沿路都劃了紅線，運將說，到底要在那裡給乘客下車？（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

沿路都劃了紅線，運將說，到底要在那裡給乘客下車？公車站牌在圍籬裡內，外面是紅線，造成公車司機靠站停，就被後方行車紀錄器拍了，吃上罸單！桃園市議員謝美英11日於市政總質詢中指出，中壢區部分路段交通號誌標示易造成違規，建議統一檢討標線、規劃重點警示或加強宣導，平息民怨，讓運將或公車司機都能安心駕駛。

▲▼謝美英以投影片PO出一張張道路「違規陷阱」照片。（圖／翻攝自網路）

謝美英說，她的服務處接到多起民眾陳情指稱，中壢區部分路段交通號誌標示，根本是「違規陷阱」，讓駕駛人不知如何是好？並且對於接到的罸單，甚覺冤枉與不滿。謝美英以投影片播放一張張各種道路「違規陷阱」畫面，質詢交通局長劉慶豐、警察局長陳國進，希望兩局長重視，解決問題。

▲▼針對道路「違規陷阱」情形，謝美英希望交通局長劉慶豐、警察局長陳國進重視，解決問題。（圖／翻攝自網路）

謝美英說，有些路段沿路都是紅線，計程車司機到底要在那裡給乘客下車？運將應乘客要求在紅線上下客不到2分鐘，立被開罸單，運將說，收罸單收到怕！還有公車站牌設在紅線旁邊，造成公車司機靠站停，不到10秒就被後方行車紀錄器拍照，也很快接到罸單，一天的薪水全泡湯了。

謝美英說，桃園道路設計問題造成行車陷阱，桃園很多路段單向只有兩線道，內、外線直行車輛，往往因路幅問題，到了路口才看到左(右)轉車道。主要幹道交通尖峰時間，很容易踩到地雷，有些計計根本是挖洞給駕駛跳，希望統一檢討標線問題。尤其是，罸單惹民怨，又無法解決交通問題，陷阱路口應該重點警示，或是加強宣導。

市長鄭文燦表示，關於部分公車站牌周邊交通標線，由於許多公車站牌是在標線劃設之後才設立，因此周邊標線及標誌確實有重新檢討的必要，請交通局進行整體檢討。交通局長劉慶豐則表示，將依議員建議統一檢討標線問題，並加強道路重點警示及宣導。

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