「運動i臺灣」桃園獲核定120項活動創新高　中央補助2,222萬元

▲體育局長莊佳佳指出，「運動i臺灣」桃園獲核定120項活動創新高。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市自2016年起配合教育部體育署「運動i臺灣計畫」，核定活動數及補助金額逐年增加，市府體育局長莊佳佳1日於市政會議指出，桃園今(2016)年核定活動數高達120項，創歷年新高，共計獲得中央補助2,222萬元，相當不容易。

莊佳佳表示，近年來，市府執行「運動i臺灣計畫」的活動績效均受教育部體育署評等為「特優」，有效擴增運動人口，今年獲核定120項活動，預計有18萬人參與，逐年提升市民朋友運動參與機會，且各活動遍及各行政區，透過多元活動內容，深獲中央肯定。未來市府將朝向資源整合、行銷宣傳及落實防疫的方向，精進各項作為。

▲體育局說明「運動i臺灣」桃園獲核定120項內容。(圖／市府提供)

莊局長指出，在資源整合方面，市府鼓勵各機關單位踴躍申辦，並媒合民間團體，挹注相關資源，例如：客家局的桃園市市長盃龍舟競賽、勞動局的外籍移工體育暨趣味競賽、消防局的水域自救觀摩與宣導、原民局的原住民族聯合豐年祭，都是跨機關合作的活動。而在行銷宣傳方面，則將結合大型活動辦理，完善規劃及整合各項活動，集中宣傳能量，藉此增加曝光度；另外針對落實防疫方面，市府也會積極輔導各項活動，並透過多種管道，轉知防疫資訊，完善健康的運動環境。

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