獨／英國前上議院議長力邀蔡英文回倫敦母校LSE演講 「她是個英雄」

▲英國前上議院議長德蘇莎女爵接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）

記者蔡文鈴／台北報導

英國前上議院議長德蘇莎女爵曾於2014、2019年兩度拜訪台灣，會面總統蔡英文，提升台英雙邊關係。近日，《慧眼看天下》主持人黃寶慧以視訊方式獨家專訪德蘇莎，德蘇莎除了大讚蔡英文「She is a hero」，無論是在新冠肺炎防疫危機處理，以及拒絕中國「九二共識」的政策，都為台灣開啟新的發展，她也力邀請蔡英文回母校倫敦政經學院（LSE）演講。

德蘇莎在接受黃寶慧獨家專訪時表示，「蔡英文總統在英國是個英雄」，大家都知道她是靠自己和中國大陸奮戰，自2016年接下政權之後，就極力表明「不會接受九二共識」，這為台灣開啟了一條路，讓台灣邁向獨立。

對於美國衛生部長阿札爾8月初來台晉見蔡英文，為台美自1979年斷交後來訪最高層級的官員，英國是否會參考美國模式派內閣層級官員訪台，或者邀請蔡英文前往訪問，德蘇莎也向黃寶慧透露，一直都有努力的安排，希望能邀請蔡英文回到母校倫敦政經學院（LSE）演講，但因為政治因素，屆時在邀請時會格外謹慎。

德蘇莎強調，台灣能扮演的特殊角色，可以說服其他東南亞國家，不要過度受制於中國大陸，並且鼓勵台灣建立自己的「民主學院」，推廣與捍衛言論、集會、新聞和司法的獨立與自由。

事實上，蔡英文在倫敦政經學院（LSE）求學時，德蘇莎也是她學校中的老師，而德蘇莎去年7月時也曾率英國國會議員訪台，雙方在各項議題上交換意見，蔡英文跟德蘇莎兩人談得非常愉快。

當時，蔡英文除了向德蘇莎表達感謝之意，她也表示，英國長期支持台灣的國際參與，特別是台灣多位中央部會的正副首長多次到英國，期盼雙方共同創造未來更多的合作交流。

▼英國前上議院議長德蘇莎女爵去年曾率訪問團來台晉見總統蔡英文。（圖／總統府提供）