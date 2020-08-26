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政治人物聲望大洗牌　侯友宜滿意度居冠、蔡英文輸陳時中位居第三

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▲▼陳時中、侯友宜、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、侯友宜、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長補選落幕後，國內政壇回歸平靜。根據《TVBS民調中心》最新民調調查國內主要政治人物聲望，新北市長侯友宜滿意度達73％位居第一，其次是衛福部長陳時中68％，第三則是總統蔡英文52％。

《TVBS 民調中心》針對國內主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、六都市長，及政黨主席、前總統等近期較受到矚目的12位政治人物，進行聲望調查。根據調查結果發現，侯友宜的聲望排名第一，滿意度高達 73％，更較前年底剛當選時的54％提升近兩成。

聲望排名第二的是領導防疫的衛福部長陳時中，滿意度接近七成68％，但滿意度明顯低於3月疫情高峰時調查的91％，可能與近期疫情降溫民眾關注較低，及是否入境普篩、彰化自行普篩等爭議有關。

而總統蔡英文則排名第三為52％，較兩年前九合一選後的15％大幅提升，但較近期連任就職時高達61％的滿意度下滑，第四名為桃園市長鄭文燦滿意度50％，第五名為台南市長黃偉哲滿意度49％，第六名為行政院長蘇貞昌滿意度48％，第七名為台中市長盧秀燕滿意度45％，第八名為副總統賴清德的滿意度為43％，第九名為剛剛上任高雄市長陳其邁，滿意度為42％。

第十名為台北市長柯文哲滿意度僅32％，前總統馬英九近期頻頻針對兩岸議題發表言論，「首戰即終戰」、「美軍不會來救援」引發討論，滿意度為30％排名第十一，國民黨主席江啟臣的主席滿意度為29％，排名十二墊底，民調指出，可能與高雄市長補選結果有關。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年8月18日至25日晚間18：30至22：00，共接觸1,540位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為433位，拒訪率為28.1％，最後成功訪問有效樣本1,107位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

▲▼TVBS針對高雄市長補選後國內主要政治人物聲望調查。（圖／TVBS民調中心）

▲TVBS針對高雄市長補選後國內主要政治人物聲望調查。（圖／TVBS民調中心）

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蔡英文陳時中侯友宜民調

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