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擁XY染色體、睪丸藏胃內！25歲女胃痛就醫...發現竟是天生雙性人

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▲▼英國25歲女雙性人科伊爾（Dani Coyle）。（圖／翻攝自Instagram／inter_sexy）

▲科伊爾14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩子不同。（圖／翻攝自Instagram／inter_sexy）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國有一名25歲的女子，14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩不同，她的聲音變得低沉甚至有喉結，並且出現了嚴重的胃痙攣。家人意識到問題後陪同她去看醫生，結果一查才發現，她不僅具有男性的XY染色體，並且沒有女性生殖器官，甚至還發現藏於胃部的睾丸，證實她是一名雙性人（Intersex）。

這名叫科伊爾（Dani Coyle）的女子居住在英國的威爾希郡（Wiltshire）史文敦鎮（Swindon），從小她的父母便將她當成一名女性來養育，直到她因自己的「與眾不同」而轉介至專科進行治療時才發現，她的體內擁有XY染色體，沒有子宮，且胃內藏有處於早期癌症病變階段的睾丸。

診斷結果一出令科伊爾相當震驚，不過她表示，對於這樣的結果她早有準備，「我的身體對睾丸產生的睾丸激素沒有『正常反應』，因此我的外貌從出生至今仍像一個女孩，這很幸運，因為我一直被認為是女性。」

隨後，醫生也提供給科伊爾去治療這項缺陷的辦法，於是他便在2009年接受手術及荷爾蒙補充療法（hormone replacement therapy），並將疑似病變的睾丸切除，同時改變外陰（Vulva）的外觀。如今的科伊爾致力於提倡人們對雙性人的認識，並鼓勵類似的案例能勇於去選擇自己的性別。 

科伊爾說，「我曾經以為雙性是一種詛咒，因此不斷保密，但我現在覺得那是一種祝福，因為我不受到性別的限制；如今我是性別平權活動的一份子，希望盡力令世人更加關注、接受及包容我們。」

雙性人又稱間性人，根據聯合國人權事務高級專員辦事處的報告，性別特徵包括染色體、性腺、性激素或生殖器的變異導致「不符合男性或女性身體的典型二元概念」。這種變異可能涉及生殖器的模稜兩可，以及除XY男性和XX女性以外的染色體基因型和性表型特徵的組合。

▼科伊爾平時也相當關注婚姻平權、兩性平等等議題，希望世人用理解包容的態度去面對他們。

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