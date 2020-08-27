史上第一個用戰車打仗的國家　英國考慮「廢所有戰車」轉投資新設備

▲英國挑戰者2被視為主力戰車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

為克服第一次世界大戰西線戰場上的「壕溝戰」局面，英國曾派遣坦克參與戰爭，同時也是第一個在戰場上使用戰車的國家。現今，挑戰者2（Challenger 2）被英國陸軍視為主力戰車，不過英國政府考量到戰車老化問題，加上軍事價值下降，考慮廢棄所有的戰車。

前英國國防部長潘妮.莫達恩特（Penny Modaunt）曾暗示挑戰者2戰車已過時，她表示「挑戰者2自1998年以來一直在服役，未盡進行重大升級，在這段時間裡，美國、德國和丹麥已經完成2次重大升級。」

根據《BBC》報導，英國目前擁有227輛挑戰者2戰車，近十年以來，陸軍一直在尋找多種現代化戰車，其中包含購買德國「豹2」坦克車或是對「挑戰者2」進行改造，不過英國軍方近日考量是否將它們封存，或是用於博物館。

英國陸軍首長馬克.卡爾頓.史密斯（Mark Carlton Smith）強調「在現代戰爭中，坦克的威脅正在減少」，甚至認為主要威脅是減少導彈和坦克，而正是這些全球化要素的武器使我們便的安全。

另外，現任國防部長華萊士（Ben Wallace）也提到，如果國防支出沒有顯著增加，將需要拋棄舊設備來投資新設備，同時也承諾在海、陸、空等無人系統領域進行更多投資。