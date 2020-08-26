民進黨辦民主之路營隊　吸18國學生搶報名

▲民進黨第三屆「Road to Democracy」暑期營隊開幕式,林飛帆。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨國際事務部於8月26到27日舉辦第三屆「Road to Democracy」暑期營隊，透過2天1夜的活動，走訪台北及宜蘭民主相關之歷史景點，建立台灣外籍生對台灣文化的認同及了解台灣民主發展進程，體會民主之可貴。出席開幕致詞的民進黨副秘書長林飛帆說，此行將走訪鄭南榕基金會、景美人權公園、陳定南教育基金會及慈林基金會等，透過歷史，讓學員了解民主自由的珍貴並非唾手可得。

民進黨指出，此次營隊為歷年來報名人數最多的一次，在參與營隊的30多名學員中，共有來自18國、11所學校的學生，甚至有學員特地從嘉義及高雄北上熱情參與。也期待多樣化的學員背景，能帶來學員間彼此文化背景上多加交流，達到交流與討論之正向循環。

根據規畫，此趟旅程將走訪鄭南榕基金會、景美人權園區、陳定南教育基金會及慈林教育基金會，並從主辦單位，同時也是與台灣民主化歷程相關的民進黨中央黨部開始此次旅程。

而在26日的開幕式上，民進黨副秘書長林飛帆致詞時表示，民進黨今年34歲了，既2000年2016年後，第三次成為執政黨。「勤政、清廉、愛鄉土」，是所有民進黨同志從創黨以來所保有的核心價值。即便在黨、報禁解除前的年代，民進黨始終不畏危險及挑戰，堅信追求自由民主。

林飛帆說，希望透過「Road to Democracy，台灣民主之路」營隊，讓參與者了解台灣民主化歷程。事實上，台灣民主化歷程和民進黨的發展脈絡是息息相關的。民進黨在1986年成立，而隔年台灣即廢止了黨報禁。然而，直到1996年台灣才完成了第一次總統直選。台灣的民主和民進黨都相對年輕，但也都隨著民主社會發展更加茁壯。民進黨將持續保有年輕的心，讓從黨外時代就有的無畏、活力及開放等特質繼續傳承下去。

林飛帆指出，相信許多在台學習的外籍生都相當喜愛台灣，但對於台灣的民主化歷程或獨特的歷史並不一定有深入的了解。因此，我們希望透過這個平台展現現下台灣自由且多元的社會風貌背後，一路走來的過程，而特別選擇走訪台北及宜蘭兩個城市。很高興有來自18個國家、12所學校共30多名外籍學生，甚至有專程從嘉義和高雄上來的學員。

林飛帆說，今年「Road to Democracy，台灣民主之路」營隊參訪的景點有：鄭南榕基金會、景美人權公園、陳定南教育基金會及慈林基金會。鄭南榕先生是代表性的人權鬥士，並為了爭取言論自由而壯烈犧牲；而陳定南先生則以正直清廉著名，並將宜蘭改頭換面。另外，在景美人權公園及慈林教育基金會，則可以見證過往黨禁下壓迫人權的歷史痕跡。希望透過這些歷史，讓學員們了解民主自由的珍貴且並非唾手可得。

「另外特別和各位強調，民進黨是相對年輕的政黨，也同時給予年輕人發光發熱的舞台。」林飛帆表示，很高興看到許多年輕的外籍學生，並希望讓各位更認識民進黨，包含我們的發展歷史以及追尋民主的歷程。在全球新冠肺炎持續肆虐之下，相當幸運今年還是可以舉辦本次營隊。感謝台灣政府及全體國民的努力，台灣無疑是目前全世界最安全的地方之一。我們的工作人員也會確保本次旅程各位的安全。