　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨辦民主之路營隊　吸18國學生搶報名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨第三屆「Road to Democracy」暑期營隊開幕式,林飛帆。（圖／民進黨提供）

▲民進黨第三屆「Road to Democracy」暑期營隊開幕式,林飛帆。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨國際事務部於8月26到27日舉辦第三屆「Road to Democracy」暑期營隊，透過2天1夜的活動，走訪台北及宜蘭民主相關之歷史景點，建立台灣外籍生對台灣文化的認同及了解台灣民主發展進程，體會民主之可貴。出席開幕致詞的民進黨副秘書長林飛帆說，此行將走訪鄭南榕基金會、景美人權公園、陳定南教育基金會及慈林基金會等，透過歷史，讓學員了解民主自由的珍貴並非唾手可得。

民進黨指出，此次營隊為歷年來報名人數最多的一次，在參與營隊的30多名學員中，共有來自18國、11所學校的學生，甚至有學員特地從嘉義及高雄北上熱情參與。也期待多樣化的學員背景，能帶來學員間彼此文化背景上多加交流，達到交流與討論之正向循環。

根據規畫，此趟旅程將走訪鄭南榕基金會、景美人權園區、陳定南教育基金會及慈林教育基金會，並從主辦單位，同時也是與台灣民主化歷程相關的民進黨中央黨部開始此次旅程。

而在26日的開幕式上，民進黨副秘書長林飛帆致詞時表示，民進黨今年34歲了，既2000年2016年後，第三次成為執政黨。「勤政、清廉、愛鄉土」，是所有民進黨同志從創黨以來所保有的核心價值。即便在黨、報禁解除前的年代，民進黨始終不畏危險及挑戰，堅信追求自由民主。

林飛帆說，希望透過「Road to Democracy，台灣民主之路」營隊，讓參與者了解台灣民主化歷程。事實上，台灣民主化歷程和民進黨的發展脈絡是息息相關的。民進黨在1986年成立，而隔年台灣即廢止了黨報禁。然而，直到1996年台灣才完成了第一次總統直選。台灣的民主和民進黨都相對年輕，但也都隨著民主社會發展更加茁壯。民進黨將持續保有年輕的心，讓從黨外時代就有的無畏、活力及開放等特質繼續傳承下去。

▲▼民進黨第三屆「Road to Democracy」暑期營隊開幕式,林飛帆。（圖／民進黨提供）

林飛帆指出，相信許多在台學習的外籍生都相當喜愛台灣，但對於台灣的民主化歷程或獨特的歷史並不一定有深入的了解。因此，我們希望透過這個平台展現現下台灣自由且多元的社會風貌背後，一路走來的過程，而特別選擇走訪台北及宜蘭兩個城市。很高興有來自18個國家、12所學校共30多名外籍學生，甚至有專程從嘉義和高雄上來的學員。

林飛帆說，今年「Road to Democracy，台灣民主之路」營隊參訪的景點有：鄭南榕基金會、景美人權公園、陳定南教育基金會及慈林基金會。鄭南榕先生是代表性的人權鬥士，並為了爭取言論自由而壯烈犧牲；而陳定南先生則以正直清廉著名，並將宜蘭改頭換面。另外，在景美人權公園及慈林教育基金會，則可以見證過往黨禁下壓迫人權的歷史痕跡。希望透過這些歷史，讓學員們了解民主自由的珍貴且並非唾手可得。

「另外特別和各位強調，民進黨是相對年輕的政黨，也同時給予年輕人發光發熱的舞台。」林飛帆表示，很高興看到許多年輕的外籍學生，並希望讓各位更認識民進黨，包含我們的發展歷史以及追尋民主的歷程。在全球新冠肺炎持續肆虐之下，相當幸運今年還是可以舉辦本次營隊。感謝台灣政府及全體國民的努力，台灣無疑是目前全世界最安全的地方之一。我們的工作人員也會確保本次旅程各位的安全。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
老公堅持「陪美艷鄰居產檢」　兩性專家氣炸秒收行李回台灣
快訊／嘉義25歲男警遭民眾持刀砍傷！緊急送醫搶救
新竹情侶七夕夜警局旁活春宮！他見「觀音坐蓮」嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌曾提選總統？　李兆立還原：大家反對就沒了

遭影射外洩「國昌錄音檔」！　邱顯智幕僚：完全鬼扯、見一個告一個

國民黨代表提案疑「卡朱」　林俊憲：他們「不正常」的聲音漸成多數

黃國昌掌權秘辛曝光　馮光遠批：他人和非常差

民進黨辦民主之路營隊　吸18國學生搶報名

捷克代表團訪台倒數4天…北市府被狀況外？　黃珊珊怒槓中央

黨代表提案「黨主席不得選總統」卡朱立倫？　鄭照新：各抒己見

卡朱保江挺韓？　中常委積極連署「黨主席不得選總統」

快訊／江啟臣聲援馬英九　砲轟蔡英文：不應該對區域形勢毫無警覺

《黨產條例》釋憲結果28日揭曉　國民黨：和台灣人一起守住民主

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

黃國昌曾提選總統？　李兆立還原：大家反對就沒了

遭影射外洩「國昌錄音檔」！　邱顯智幕僚：完全鬼扯、見一個告一個

國民黨代表提案疑「卡朱」　林俊憲：他們「不正常」的聲音漸成多數

黃國昌掌權秘辛曝光　馮光遠批：他人和非常差

民進黨辦民主之路營隊　吸18國學生搶報名

捷克代表團訪台倒數4天…北市府被狀況外？　黃珊珊怒槓中央

黨代表提案「黨主席不得選總統」卡朱立倫？　鄭照新：各抒己見

卡朱保江挺韓？　中常委積極連署「黨主席不得選總統」

快訊／江啟臣聲援馬英九　砲轟蔡英文：不應該對區域形勢毫無警覺

《黨產條例》釋憲結果28日揭曉　國民黨：和台灣人一起守住民主

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.515元

CBA／投入職業籃球戰場　林庭謙：目前最好選擇

7月外國客僅21人⋯國旅補助經費還不夠用！觀光業「慘上加慘」

台南阿嬤堅守崗位！冒「吹倒級」風雨徒步8公里　彎腰撿垃圾：我怕路人滑倒

音樂放送「直拍」有危機！知情人爆：電視台跟經紀公司談不攏

北京大媽IKEA角落蹲下！　站起來留「一攤黃水」...網友氣罵噁心

吳東龍的島嶼尋物記　千禧年後台灣品牌，總讓人充滿驚喜

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

美軍U2闖入解放軍演習禁航區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

台積電：2022年量產3奈米晶片　比5奈米功能提升10%-15%！

女騎士為撥開小強失控連撞3警車　警看傻...網見本人歪樓：原諒了啦

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

上任第3天高雄淹水了！陳其邁取消台北行程

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

德國普篩喊卡？他翻譯國外報導驚「被帶風向」

選總統小英會很剉？黃國昌8點回應

「終戰說」來自國防部報告　馬英九：別拿百姓生命開玩笑

還原黃國昌痛斥曾玟學現場　高鈺婷在場目睹

數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

時力錄音檔氣走曾玟學　黃國昌深夜回應了

黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　陳為廷女友急電溝通反遭斥

時力傳人頭黨員　黃捷妹自爆「被投票」

她賭200萬駁綠網軍　怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

黃國昌：從未在公開場合對曾玟學攻擊排斥

更多熱門

相關新聞

「我選總統蔡會很挫」？黃國昌深夜回擊錄音檔

「我選總統蔡會很挫」？黃國昌深夜回擊錄音檔

台灣第四大黨搖搖欲墜？近日流出一份剪接過的錄音檔，時代力量前立委黃國昌大肆批評苗栗縣議員曾玟學，曾玟學隨後宣布退黨。據了解，當下不分黨內派系有不少人都在場，甚至和曾玟學友好的時代力量前副秘書長高鈺婷也在招待餐會現場。對此，黃國昌25日晚間錄製影片回應，強調他對這一切的爭執感到很難過，「到我為止，我全部承擔。」《雲端最前線》26日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨發言人楊寶楨、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

民進黨台南市黨部辦青年人才培訓營

民進黨台南市黨部辦青年人才培訓營

陳以信挺馬英九「只是說出事實」：府院黨的批評才令人驚恐

陳以信挺馬英九「只是說出事實」：府院黨的批評才令人驚恐

民進黨敬告馬英九勿再販賣亡國感

民進黨敬告馬英九勿再販賣亡國感

小資族30萬怎麼買房？

小資族30萬怎麼買房？

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面