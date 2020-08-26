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假律師騙倒真警察！涉違法兼差送懲戒　他誆「可以喬」詐147萬

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▲李姓男子向外吹噓自己是新北地檢署檢察官，2名女子與同一名男子涉妨害家庭案挨告，委託李男喬官司卻慘遭詐騙51萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲王姓男子佯稱律師，以幫忙處理官司等理由向警察詐騙147萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詐欺慣犯黃琪假冒名人還具有律師資格，詐財1.26億元被起訴，其實社會上還有其他人也會假冒律師四處詐財，台北王姓男子得知在台北市警局任職的朋友，因涉及違法兼差被移送公懲會，終日焦慮不安，王男就佯稱自己是律師可幫忙，等懲戒案過關後，王男再稱因為幫忙案件丟了律師資格，詐騙訴訟、重考費用約147萬元，王男被依詐欺等罪起訴。

台北地檢署起訴指出，任職台北市警局的周姓警員，2011年起，就陸續借了50多萬元給王男，2人關係不錯，直到2015年間，周警被檢舉違法在外兼任公司董事，遭移送公務員懲戒委員會議處，後來公懲會調查，這間公司早就登記停止營業，周警根本不算兼職經營商業行為，決議不受懲戒。

但在公懲會決議前，王男就因為發現周警為了懲戒案焦慮不安，開口謊稱自己有律師資格也有法律人脈，稱可協助處理官司，等懲戒案告一段落後，王男再稱為了協助周警，喪失律師資格，陸續開口要官司費用、學費，另外想借錢繳保證金向其他人討債。

周警因為相信王男曾幫忙處理懲戒案的人情壓力，陸續向人周轉給了王男147萬元，後來因為發現王男無法證明自己說的真實性，開始拒絕，王男卻恐嚇要對周警和家人、工作不利，周警因此報案，台北地檢署調查後，依詐欺、恐嚇取財未遂等罪錢起訴王男。

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