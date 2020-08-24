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女僑生裸身醒來詭見滿地筷子！她急奔醫院嚇壞...體內有不屬於自己的東西

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▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲女僑生到夜店喝醉搭計程車回宿舍，遭運將跟進房間撿屍性侵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

1名來台念書的女僑生和朋友去夜店喝酒後，隔天在宿舍醒來發現全身赤裸，地上到處散落著筷子跟鑰匙，正覺得奇怪的時候，又有陌生計程車司機登門按鈴問，是不是要載她去上課，女僑生一頭霧水地拒絕後回房繼續睡，再次醒來覺得不對勁去報案，查出原來她遭陳姓計程車司機撿屍，還回頭要載她去上課，北檢依趁機性交起訴陳男。

起訴指出，30多歲的陳姓計程車在2019年底某天凌晨，從東區夜店載到穿著短裙、外貌清秀的馬來西亞籍女僑生，女僑生上了車、報了地址就失去意識，呼呼大睡，抵達女僑生的宿舍後，陳男停好車，跟進房間內，趁女僑生酒醉無法抗拒時性侵得逞。

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女僑生醒來發現自己全身赤裸，看到滿地散落的筷子更覺得奇怪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

陳男逞慾後暫時離開，想再回房時發現門被鎖住，跑去拿了一把宿舍的筷子、鑰匙，從房門上方的透氣窗口丟進去，但吵不醒女僑生，陳男才離開宿舍，而女僑生醒來後，發現自己一絲不掛躺在床上，房間內筷子灑滿地，正覺得奇怪，正好又聽到門鈴，匆忙穿了衣服應門，發現陌生人問她「不是10點要上課，要不要載妳去上課？」女僑生覺得莫名其妙，拒絕陌生人後，回房倒頭再睡。

等到女僑生再次醒來，酒意全消，想想自己的遭遇覺得奇怪，但始終想不起發生什麼事情，和分租室友討論後，決定去報警驗傷，因為事隔1天，已無酒氣，沒有驗血，但下體卻有男性DNA，警方調閱監視器發現女僑生是由陳姓運將陪著走回家的，但陳男到案後辯稱，和女僑生合意發生性關係，女僑生還聊了自己家鄉的事情，否認性侵。

▲喝醉,醉倒,睡路邊,喝酒。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲檢察官根據巷子監視器畫面，以及測謊結果、目擊者證詞，認定運將撿屍女僑生。（圖／pakutaso）

不過和女僑生一起去夜店的友人證稱，因為隔天要上課，所以大部分人提早走，幫忙招計程車的男姓友人表示，女僑生上車時已經很醉了，監視器也拍到女僑生在宿舍附近下車後，走路搖搖晃晃，騎機車經過的1對情侶也指認，當時女僑生意識不清，而陳男接受測謊時，在否認「是否扶女僑生上樓梯」等問題時，出現不實反應，檢察官因此認定，女僑生已因酒醉喪失反抗能力，起訴陳男趁機性交罪。

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