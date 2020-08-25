壯男朝女友前夫「揮一拳」…他視力慘成0.2！拘役30日改重判3年6月

▲莊姓男子陪同女友與前夫調解糾紛時，一時失控向對方揮拳，害她前夫腦震盪住院以及視力退化。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

莊姓男子陪同女友與前夫調解房屋糾紛時，一時情緒失控，動手朝對方身上猛毆，致女友前夫當場倒地，經送醫確定有腦震盪、視力退化至0.2等問題。一審法官依傷害罪判莊男拘役30日，得易科罰金3萬元；案經黃男、檢方上訴，二審改依重傷害罪重處3年6月，且不得易科罰金。可上訴。

莊男過去就曾因傷害致重傷案件入監服刑，未料他出獄後仍不知悔改，2019年3月間陪同女友與她黃姓前夫調解房屋糾紛時，不顧自己就在法院調解室內，僅因一時情緒激動就直接徒手向黃男揮拳，致黃男當場倒地，經送醫救治受腦震盪影響住院4天，另右眼角也因此受傷，視力退至0.2，兩眼視差達450度。

事後莊男遭移送法辦，警詢時他供稱，「我單純只用拳頭打黃男，只有打他一拳」，認為黃男視力退至0.2、0.3，尚未符合失能等級，況且也無證據能顯示視力減退確實與他揮拳有關。

法庭上黃男則表示，自己原先右眼視力0.7，沒想到傷害事件發生後逐漸衰退，最後一次看診測出0.2，且無法透過矯正復原，現在他雙眼視差450度，不但平衡感有問題，也嚴重影響日常生活及工作，老闆甚至還以此為由要對他減薪。

一審法官依傷害罪判莊男拘役30日，得易科罰金3萬元；黃男與檢方皆認為量刑過輕，提起上訴；二審屏東地院勘驗監視器畫面時，發現身高180公分、體重95公斤的莊男猛力一擊後，黃男立即倒地，可見他力道之大，法官衡量黃男日常生活及工作確實受影響，又莊男犯後態度不佳，一點悔意都沒有，審結改依重傷害罪判處有期徒刑3年6月。仍可上訴。

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