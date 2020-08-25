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黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長　中衛2.5萬片也要拿

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▲▼黃琪。（圖／資料照）

▲黃琪涉嫌男扮女裝騙「男友」母親1.26億元遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有多項詐欺前科的騙扁少年黃琪犯罪手法再翻新，從2017年起，佯裝是國泰千金蔡佳玲，騙劉姓「男友」投資房地產，竟然就從劉男母親那裡詐騙了1.26億元，另外還取得台大網路電話分機，詐騙前台大校長楊泮池提供醫療服務，又差點騙到中衛免費提供2萬5千片醫療口罩，台北地檢署25日依詐欺罪起訴，並請求法院從重量刑。

檢方調查，黃琪(本名黃照岡)的女裝打扮，無論外型或談吐其實都會讓人懷疑真實性，但是因為他熱衷名人角色扮演，用個人過去詐騙累積取得的就醫特權，以及相關法律知識，仍然讓被害人不得不相信他所說的話，整個詐騙情節宛如美國傳奇犯罪電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）情節再現。

▲▼黃琪（黃照岡）20200519出庭聽判。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃琪已被檢察官聲押獲准。（圖／資料照）

起訴指出，黃琪先是從2017年起，假冒1人分飾多角，假冒歌手張清芳和丈夫宋學仁，及2人秘書、助理等人名義，用電話或電子郵件方式請託台大校長、台大院長楊泮池協助安排友人母親轉院到台大，還安排自己用假名去住院檢查，藉此取得醫院診斷證明向法院請假。

後來黃琪發現楊泮池身分好用，2018年間，再假冒楊妻名義，用中年婦女的聲音打電話給台灣大學，申請校內網路分機，並且要求接通台大醫院，從此開始假冒楊泮池的身分，指揮台大院方處理轉院、掛號等醫療事宜，害得楊和妻子有時在公開場合，遇到有人表達已經完成託付事項，感到一頭霧水。

▲▼「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）布蓋全身出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲黃琪近年都坐著輪椅由律師郭上維推進法院出庭，頭上罩著被單躲避媒體拍攝。（圖／資料照）

2020年2月間，全球新冠肺炎疫情險峻，黃琪再假冒李嘉誠的劉姓女秘書，打電話給「口罩國家隊」中衛公司，表示李嘉誠贈送5千片兒童口罩、2萬片成人口罩與100盒酒精棉片給台大，好在中衛出貨前，打電話向李嘉誠方面查證，得知沒有劉姓女秘書，台大也否認有要受贈口罩，這批口罩才沒被騙走。

最誇張的是，在這段時間內，黃琪還以自稱Amanda，假裝是國泰集團千金蔡佳玲，同時是列支敦士登律師事務所主持律師，與林姓男子交往，進而認識林男的母親，並向林母聲稱可以幫忙取得國泰集團VVIP身分，取得優惠利率，或邀約投資不動產、協助處理訴訟，詐得新台幣4981萬餘元，以及存在國外的日幣2.28億元、美金逾40萬元及歐元1萬元。

▲黃琪的蘇姓友人被傳喚到案，經訊問後以60萬元交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲黃琪的前男友蘇立民被列共犯遭一併起訴。（資料照／記者游宗樺翻攝）

全案爆發後，黃還一度要共同開設列支敦士登公司的前男友蘇立民頂罪，檢察官痛批黃琪至今仍然狡辯卸責，犯後態度甚為不佳，且有影響證人及反覆實施詐騙之虞，25日起訴黃和蘇姓前男友之後，仍建請法院繼續羈押黃琪，並從重量刑，以儆效尤。

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