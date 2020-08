黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長　中衛2.5萬片也要拿

▲黃琪涉嫌男扮女裝騙「男友」母親1.26億元遭起訴。(圖/資料照)

記者劉昌松/台北報導

有多項詐欺前科的騙扁少年黃琪犯罪手法再翻新,從2017年起,佯裝是國泰千金蔡佳玲,騙劉姓「男友」投資房地產,竟然就從劉男母親那裡詐騙了1.26億元,另外還取得台大網路電話分機,詐騙前台大校長楊泮池提供醫療服務,又差點騙到中衛免費提供2萬5千片醫療口罩,台北地檢署25日依詐欺罪起訴,並請求法院從重量刑。

檢方調查,黃琪(本名黃照岡)的女裝打扮,無論外型或談吐其實都會讓人懷疑真實性,但是因為他熱衷名人角色扮演,用個人過去詐騙累積取得的就醫特權,以及相關法律知識,仍然讓被害人不得不相信他所說的話,整個詐騙情節宛如美國傳奇犯罪電影《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)情節再現。

▲黃琪已被檢察官聲押獲准。(圖/資料照)

起訴指出,黃琪先是從2017年起,假冒1人分飾多角,假冒歌手張清芳和丈夫宋學仁,及2人秘書、助理等人名義,用電話或電子郵件方式請託台大校長、台大院長楊泮池協助安排友人母親轉院到台大,還安排自己用假名去住院檢查,藉此取得醫院診斷證明向法院請假。

後來黃琪發現楊泮池身分好用,2018年間,再假冒楊妻名義,用中年婦女的聲音打電話給台灣大學,申請校內網路分機,並且要求接通台大醫院,從此開始假冒楊泮池的身分,指揮台大院方處理轉院、掛號等醫療事宜,害得楊和妻子有時在公開場合,遇到有人表達已經完成託付事項,感到一頭霧水。

▲黃琪近年都坐著輪椅由律師郭上維推進法院出庭,頭上罩著被單躲避媒體拍攝。(圖/資料照)

2020年2月間,全球新冠肺炎疫情險峻,黃琪再假冒李嘉誠的劉姓女秘書,打電話給「口罩國家隊」中衛公司,表示李嘉誠贈送5千片兒童口罩、2萬片成人口罩與100盒酒精棉片給台大,好在中衛出貨前,打電話向李嘉誠方面查證,得知沒有劉姓女秘書,台大也否認有要受贈口罩,這批口罩才沒被騙走。

最誇張的是,在這段時間內,黃琪還以自稱Amanda,假裝是國泰集團千金蔡佳玲,同時是列支敦士登律師事務所主持律師,與林姓男子交往,進而認識林男的母親,並向林母聲稱可以幫忙取得國泰集團VVIP身分,取得優惠利率,或邀約投資不動產、協助處理訴訟,詐得新台幣4981萬餘元,以及存在國外的日幣2.28億元、美金逾40萬元及歐元1萬元。

▲黃琪的前男友蘇立民被列共犯遭一併起訴。(資料照/記者游宗樺翻攝)

全案爆發後,黃還一度要共同開設列支敦士登公司的前男友蘇立民頂罪,檢察官痛批黃琪至今仍然狡辯卸責,犯後態度甚為不佳,且有影響證人及反覆實施詐騙之虞,25日起訴黃和蘇姓前男友之後,仍建請法院繼續羈押黃琪,並從重量刑,以儆效尤。

療癒!紓壓!心訣大公開

【其他新聞】

女僑生裸身醒來詭見滿地筷子!她急奔醫院嚇壞...體內有不屬於自己的東西

穆川申「假女警M腿照」爆案外案!真男警PO證驗身參加「多人運動趴」