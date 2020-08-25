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14天男嬰半夜大哭狠父竟狂「把頭」打死他！還打算草草埋葬

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▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲桃園狠父虐死14天男嬰，二審重判18年。此為示意圖。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子與郭姓女子交往並產下男嬰，不過男嬰才14天大時，半夜大哭，林男竟動手狂「把頭」，男嬰頭頂、額頭、雙頰全都被打到傷痕累累，最後硬腦膜下腔與蜘蛛網膜下腔出血致死。林男甚至還打算將男嬰草草埋葬，但母親良心發現，5個月後提出告發。一審將林男重判18年，案經上訴，二審高等法院25日依照「家暴傷害致死罪」，還是將林男重判18年。可上訴。

林姓男子男女關係複雜，他與郭女交往同居，直到快50歲才老來得子；此外，2人居處還有一名林姓女子，也與林男同居。本案經郭女告發後，檢方對男嬰生母郭女，以及同住的林女進行偵辦，最後對2女均做出不起訴處分。

至於林男涉案部分，檢方調查指出，本案發生於去年3月26日凌晨，當時才出生14天的男嬰，半夜哭鬧不休，郭女雖努力安撫但仍無效，最後林男被男嬰吵醒，怒火中燒的林男先使勁拍打男嬰頭頂、額頭，結果男嬰當然哭鬧得更嚴重，林男再掌摑男嬰的雙頰約10分鐘，男嬰終於停止哭鬧。郭女趕忙將男嬰抱走，直到清晨6點多，發現男嬰已經死亡。

郭女告知林男後，林男並不驚恐，反而先在男嬰肚子蓋上紅色符咒，接著由林女開車載著林男、郭女以及男童屍體，南下嘉義找林男的父母，打算處理掉屍體，但遭林男父母拒絕。一夥人又開車回到桃園，硬著頭皮將屍體送醫，醫院通報虐嬰，林男等人扯謊說母親幫男嬰洗澡時，不慎讓男嬰掉出澡盆外才摔傷。但郭女良心不安，一直到事發後5個月，才向檢警自白，檢方隨即聲押林男獲准，並於去年底提起公訴。

一審認定林男有罪，重判有期徒刑18年。案件上訴二審，高等法院審理後，25日宣判，仍認定林男有罪，考量他身為男嬰父親，竟未善盡撫養、教養責任，僅因男嬰哭鬧就動手打死男嬰，惡性重大，因此駁回檢辯雙方上訴，仍將他判刑18年。可上訴。

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