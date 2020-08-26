　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

活活勒死結婚27年妻...冷血男去酒吧開心喝酒　屍體就丟在他床上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李振慧／綜合報導

英國林肯郡一名商人冷血殺害結婚27年妻子，犯案後竟然還有心情跑到酒吧和朋友一起打鬧，並向家人隱瞞妻子死訊繼續過正常生活，直到岳母懷疑對方已經遇害報案，整起事件才終於曝光，近來被檢方以謀殺罪指控。

54歲男子哈默爾(Ian Hamer)，被控去年5月6日下午在位於格里姆斯比(Grimsby)沃拉比(Worlaby)的家中，以繩子活活勒死結婚27年的48歲妻子喬安(Joanne Hamer)，為了怕事跡敗露，他打電話告訴岳母，妻子因為喉嚨痛最近不方便和對方講話，還特別派兒子出去買潤喉糖。

喬安的母親聽到女婿說法覺得奇怪，懷疑女兒一定發生「很恐怖的事情」便報警。警方前往案發現場發現陳屍在床上的喬安，當時她身穿睡衣，身旁還有犯案用的繩子。本案近來開庭，檢察官皮特(Jason Pitter)痛批凶手冷血，「他把妻子遺棄在床上，就去做自己的事，好像什麼事情都沒有發生過一樣」。

檢察官還在法庭上揭露，哈默爾當晚跑去酒吧喝酒時，不但吸食毒品還偷偷取下婚戒，和朋友們開心玩鬧。據了解，2人的婚姻其實很早就出現問題，佔有慾強的哈默平時愛管妻子穿著，還會監控對方在社交媒體上的貼文，後來染上酗酒問題，與女性友人外遇。

檢察官指出，受害人在事發前幾周曾經搬離家中想要另外買房，不過後來選擇再給被告一個機會，沒想到就遭遇不測。不過對於檢方指控謀殺，哈默爾不願意認罪，辯稱自己當時心情極度沮喪痛苦，其實不記得自己做了什麼，所以只願意坦承過失殺人罪，法院目前正在等待他的精神鑑定報告出爐，本案仍在審理中。

▼男子殺妻後，遺體和凶器還留在床上便出門玩樂。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼繩子,麻繩,粗繩。（圖／達志影像／示意圖）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
茵聲交往2年大吵「火大分手」　劉書宏臭臉回罵爭執影片曝光
快訊／台北港火燒船！目擊者嚇壞：船上還有20多人
農遊券第二波來了！農委會：將在9月推出　第一波「使用期限到9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想性侵單身女遊客卻遇到「武術高手」　印度色男慘被打到流血！

女學生在家視訊上課突然闖入搶匪　同學線上目睹她被綑綁恐怖過程

老爸玩了50年都沒中！　兒用同組號碼去買樂透爽贏2110萬元

蛇狗大戰！男主人照顧愛犬被「咬兩口」　居然間接中蛇毒

兒獨自野外露營失蹤！　媽半年後找到染血帳篷只剩「12塊屍骨」

鞋帶突然鬆了...她蹲在路中央綁鞋帶　下秒遭貨車輾頭身亡

颱風來襲前不寧靜！道路崩塌炸出10m無底洞「天坑」　居民哭：都和它有關

適合中重度病人！日媒：安倍做「血液療法」　28日記者會有望親曝病況

大阪世博Logo網批「是病毒嗎？」　安藤忠雄高度肯定

玻國前總統流亡後又涉「強姦罪」　和未成年少女大談爺孫戀還生子！

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

颱風來襲前不寧靜！道路崩塌炸出10m無底洞「天坑」　居民哭：都和它有關

適合中重度病人！日媒：安倍做「血液療法」　28日記者會有望親曝病況

大阪世博Logo網批「是病毒嗎？」　安藤忠雄高度肯定

玻國前總統流亡後又涉「強姦罪」　和未成年少女大談爺孫戀還生子！

外星人訊號！科學家首次發現「快速電波爆發」有週期性　隔156天出現一次

杜特蒂快得食道癌！發言人急闢謠：他很健康　若「罹癌」會看得出來

不顧新冠確診破320例！南韓實習醫師「反文在寅」強行罷工...總統怒了

巴基斯坦生人「勿靠近電線桿」　連3日暴雨逾90人喪命

活活勒死結婚27年妻...冷血男去酒吧開心喝酒　屍體就丟在他床上

中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

玉山銀理專A客戶資金破1億元　金管會最快9月開鍘！

中職／林立續打四棒、藍寅倫三棒　曾總：再變陣找串連

人夫當假醫師把妹…瞎喊：身上只剩人民幣！「交往才1年」榨乾癡情女114萬

2歲兒玩具丟貓！媽一出聲「他乖乖走向角落」　網讚爆：正確教育

悶殺妻子「分屍沖馬桶」！居民嚇壞連夜搬家…剩2戶燈亮著

獨／碰！清晨巨響...台東倒楣鐵路天橋又中招...聯結車載刨路機刮撞橋樑底部

桃園航空城計畫落實先建後遷原則　鄭文燦：優先保障居住權益

新版租約將上路！電費設上限　房東處理房客遺留物可扣押金

港警今早大拘捕16人！　2立法會議員涉「參與暴動」、「非法集結」

台東地檢署成立廉政志工　已招募16名

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

台軍力評比輸泰、越！　網點出關鍵

以色列挖出「千年神秘24K金幣」

他闖民宅想殺人　比特犬暴衝攻擊結局MAN炸

上課被通知中獎成「億萬富婆」　女大生激動落淚

兒露營失蹤　半年後只剩12塊骨

美防長：五角大廈準備好對抗中國

IS成員關進最恐怖監獄　2囚怕爆

她現身婚禮「絕美穿搭」卻被罵爆！

男女「裸體無罩狂歡」！150人慘確診新冠

非裔男家人眼前趴地　老父淚喊：我兒子命也是命

16人群聚感染　《蒙面歌手》全員隔離

美國「跨越式發展」佈局6G

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

母女半夜溜出門「翻垃圾」　4年戰果價值「7位數」網驚呆

更多熱門

相關新聞

MINI敞篷車傳出將於2024停產？

MINI敞篷車傳出將於2024停產？

SUV休旅／CUV跨界車款的熱賣，除了壓縮傳統中大型房車市場外，也對小車級距造成衝擊。近日便有消息傳出2005年在美販售的MINI Convertible敞篷車，在售價昂貴、銷量不佳的情況下，很可能就此走入歷史。

擔心成績　17歲男離世後考到高分

擔心成績　17歲男離世後考到高分

失落「死人島」真面目曝光　碎棺木溢出200年屍臭

失落「死人島」真面目曝光　碎棺木溢出200年屍臭

高中生「酒吧當夜店」玩瘋！畫面曝光網氣炸

高中生「酒吧當夜店」玩瘋！畫面曝光網氣炸

影／韓男「醋勁大發」踹下體狠踢21歲俄籍妻

影／韓男「醋勁大發」踹下體狠踢21歲俄籍妻

關鍵字：

酒吧殺妻勒死Ian Hamer英國Joanne Hamer

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

車流有狗亂竄　警到場傻眼：長角？

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面