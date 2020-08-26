別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

▲漁業署強調，消費者可以放心買蝦蝦，安心吃蝦蝦。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「館長」陳之漢日前在直播中提到「養蝦的哪個不用藥」，引起各界議論，更因此和《關鍵時刻》主持人劉寶傑、農民林佳新槓上。漁業署今（26日）在臉書發文表示，國產鮮蝦是有透過「3大機制」把關，消費者可以放心買、安心吃。

漁業署臉書先是提到，「台灣蝦不好？簡直瞎到爆！」，接著說明，其實國產蝦透過3大機制，包括漁業署「未上市水產品產地監測計畫」，近3年抽驗蝦蝦合格率達99%以上。其次是，漁業署、防檢局和各地方政府攜手超用心的輔導及管制，讓水產養殖業者清楚正確用藥觀念，以及養殖物生病請一定看完醫生，並遵守處分用藥，符合「動物用藥品管理法」最安心。

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▲ 漁業署臉書發文國產鮮蝦透過「3大機制」把關，消費者可以放心吃。（圖／翻攝漁業署臉書）

漁業署指出，最後的機制是，食藥署、衛生局 「上市產品定期抽驗」（進口商、批發市場、盤商、傳統市場、特產餐廳及各大賣場與超市通路端），不合格者啟動追查源頭機制，再加強養殖場輔導，安全有保障。漁業署強調，消費者可以放心買蝦蝦，安心吃蝦蝦，敞開肚肚吃爆台灣蝦蝦，還說放心吃蝦沒煩惱，「N個政府單位給大家靠」。