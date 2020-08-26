發起「萬人吃台灣蝦」回嗆館長　無毒友善漁民黃國良：看誰還敢糟蹋我們

▲台南北門漁民黃國良，對於知名網紅「館長」因為販售厄瓜多白蝦遭消費者質疑品質，而宣稱「養蝦的哪個不用藥」，他想籌辦萬人吃台灣蝦活動行銷，看以後誰還敢糟蹋我們。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

記者林悅／台南報導

主張無毒友善養殖的台南北門漁民黃國良，對於知名網紅「館長」因為販售厄瓜多白蝦遭消費者質疑品質，而在其直播中宣稱「養蝦的哪個不用藥」，引起極大爭議，表達不滿，黃國良指出，網紅不負責任放話，影響的是漁民，他想籌辦萬人吃台灣蝦活動行銷，看以後誰還敢糟蹋我們。

據了解，台南北門漁民黃國良，主張無毒友善生態養殖，他日前看到館長的影片氣得直跳腳，也在他的臉書抒發心情。黃國良在臉書嗆「館長」指出：「厄瓜多位於中南美州屬於貧窮落後國家，養殖天然條件比台灣好很多，所以比較好養，但因落後缺電缺乏完善的冷鏈設備，所以才需要使用化學式的保鮮劑來保鮮。台灣早已擁有完善的冷鏈設備及冷凍運輸系統，所以台灣蝦不需要添加保鮮劑即可急速冷凍保鮮，所以我們不一樣。」、「去查查國際蝦盤價，為何厄瓜多總是在均價以下？因為品相不佳，即使在化學保鮮劑的作用下一樣導致體色慘白，酥殼，斷頭，所以永遠落在均價以下。我想這些進口商都沒跟你說吧…。知道兩者的差別嗎？」。

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黃國良指出，台灣養殖的人年齡平均70多歲，台灣2、30年前沒有合法的水產獸醫師，這些養殖前輩如何知道要投藥，是透過飼料、資材業務介紹而取得藥劑，除會預防性投藥，還會自已「配藥」，所以2、30年前的確有違禁用藥亂用藥的問題；但現在隨著養殖技術進步，現在台灣追求「天然友善」的養殖環境，漁民幾乎已不用藥，而且現在草蝦、白蝦都是「混養」為多，所以投藥可能性不大，而且用藥可能在冷鍊端。且弧菌、白點、十足虹彩病毒等並沒有特效藥，投藥也沒有用，近年食安問題受到重視，現在輔導方向是改善養殖環境，讓蝦子不易生病，而非「病了才投藥」，且農業相關單位在養殖業者蝦子上市前，都會先進行相關檢驗，是要提供品質兼優的水產品，讓消費者安心。

黃國良指出，現在正值白蝦產期，這些不利漁民的言論會打壓影響養殖漁民，他打算結合優良養殖的漁民秀出自家產品，發起萬人吃台灣蝦活動行銷，目前萬人吃台灣蝦活動，已鎖定適合的場地積極接洽中，這2天也接到相關單位及許多相關團體表達願意支持與協助的訊息，請養殖同業再稍候幾天，黃國良：「這次一起站出來，看以後誰還敢糟蹋我們」。

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