館長怒槓劉寶傑！PTT推數據笑「陳之漢膨風真相」　兩派戰爆了

▲劉寶傑批館長進口草蝦一事。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者周亭瑋／綜合報導

《關鍵時刻》主持人劉寶傑最近因草蝦問題槓上館長，而陳之漢也不是吃素的，直播中直球開嗆，自己一晚的瀏覽率，劉一個月都不見得能比過。對此，PTT鄉民列出雙方訂閱數及觀看人次，吐槽館長膨風，而話題也再度點燃戰火。

起先，劉寶傑在節目上怒批，館長進口草蝦一事，認為台灣養殖業者的心血被糟蹋了，「有什麼事情你就開始去欺負農民，有什麼事情就開始欺負漁民，我跟你講，你現在這個時刻8點，8點到田裡面，你看看你受不受得了。」

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聞言，館長也不甘示弱，22日開直播時大砲回敬，「垃圾節目就是垃圾節目，笑死人！我他X隨便聊個天，一個晚上的瀏覽率，你這個寶傑可能要1個月，看有沒有我1集瀏覽率！」

他直言，好幾年會陪媽媽收看《關鍵時刻》，如今卻越看越不明白，「怎麼這些名嘴都拿網路資料在那邊嘴，每一天都可以嘴…反正很好笑」、「你們在人家心目中是什麼？就是2個字，好笑嘛」，最後也不忘向劉下戰帖。

看到館長吐槽《關鍵時刻》點閱不如他，就有鄉民在PTT列出數據大PK，其中YouTube訂閱數，館長官方頻道為98.2萬，《關鍵》則是225萬。

▲館長回擊，「我一個晚上的的瀏覽率，你這個寶傑可能要1個月」。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

至於影片觀看人次，網友以館長1小時以上「完整版」來計算，平均是10萬-15萬人次；而《關鍵》完整版，每集約30萬至45萬，所以不論訂閱數還是瀏覽率館長都差了一截。

對此，一派鄉民笑虧館長膨風，「館長講話廢話、贅詞一堆就算了，再加上髒話，10分鐘的重點大概只有20秒」、「沒營養的草包直播」、「沒有人要比啊？是有個X能兒自己跳下來開戰場的」、「沒人要比啊，是陳之漢自己要挑起的，怪別人檢視」、「笑死，膨風仔自己先要嗆的，還怪別人拿來比」。

但也有許多人不以為然，「怎麼不說關鍵時刻是一群人的訂閱」、「拿電視台比FB粉專？規模差太多了吧」、「寶傑就崩潰哥而已，草包一個」、「好了啦...關鍵屎刻」、「拿傳媒跟Youtuber比...」。