劉寶傑：月光女神是啥？數百公里外「斷層掃描」共軍坦克一次全標定

▲美軍最新戰場偵察機「月光女神」（ARTEMIS）。（圖／翻攝自臉書「Program Executive Office, Aviation」）

記者劉亭／綜合報導

解放軍近日在黃海、渤海、東海、南海「4大海域」同步進行多海域聯合演練。美軍已派出最新式戰場偵察機「月光女神」（ARTEMIS）到印太地區，進行斷層式的高精度情蒐與監控。《關鍵時刻》主持人劉寶傑也直問，「月光女神什麼東西啊？」

時事評論員李正皓介紹，「月光女神」聽起來雖然像卡通名稱，但是從軌跡圖來看，它就現身在台北正北方一點的東海之上。「月光女神」是隸屬於美國陸軍的偵察機，這代表現在不只海空軍，美國陸海空三軍都已出動。

李正皓詳細指出，「月光女神」飛的很高約在1萬公尺的高度，就可以像斷層掃描一樣，標定在數百公里外「所有小東西」，一次將地面上的所有東西掃描完，包含共軍吉普車、戰車、坦克車都會被馬上被標定，是一種高科技的標定武器。

李正皓表示，這是陸軍做地對地打擊的高科技標定武器，如果有遠程武器地對地砲火的話，就需要靠「月光女神」先行標定位置，就可以對射程內的目標進行精準射擊。

劉寶傑也說，所以現在美軍也要發展遠程巨砲，透過「月光女神」偵查，中共的一舉一動，有甚麼樣的堡壘，有哪些在集結都可以清清楚楚，海馬斯火箭、遠型巨砲就可以一砲一砲打過去了。

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