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傳「虱目魚外銷價5年新低」因陸ECFA讓利　農委會駁無關聯性

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▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會駁斥陸ECFA讓利，農漁民受益最大一事。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（24日）特別針對有媒體指出「陸ECFA讓利，農漁民受益最大，虱目魚外銷價5年新低」一事回應，此報導未反映兩岸農產品貿易的實情與現況，令人遺憾，並說明今年全球受新冠肺炎疫情影響需求，國際水產貿易量值均大幅縮減，虱目魚價格低迷，是受國際魚價連動影響和暖冬等因素，及產期已屆供應量大增，內外銷市場持續疲弱所致，和大陸契作並無關聯性。

農委會說明，我國虱目魚年產量約5.2萬公噸，8成以內銷為主，年出口量約1萬公噸，以美國及中東地區等為主，近十年平均外銷大陸僅占總出口量5.5%左右，大陸市場波動對我國虱目魚價格影響有限。

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農委會指出，為協助虱目魚等大宗養殖產業因應疫情影響，漁業署已運用肺炎特別預算加強國內虱目魚多元行銷，且補助嘉義縣、台南市政府與通路結合銷售，今年至8月23日虱目魚於批發魚市場交易量較去年同時成長23.8%，另獎勵虱目魚外銷拓展費，1至7月虱目魚出口量4466公噸，較去年同期量增加4.2%。

▲▼虱目魚。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會表示，已延長獎勵虱目魚等拓銷獎勵至12月底。（圖／記者許展溢攝）

農委會提到，近期為維穩魚價，漁業署除輔導高雄市政府查訪產銷價格，另已延長獎勵虱目魚等拓銷獎勵至12月底，並請雲、嘉、南、高等主要產區縣市政府視轄區產業概況研提產銷措施，且積極整合行銷團隊供應農漁會超市及團購市場等推動優惠行銷措施，期能維穩虱目魚價格。

農委會進一步表示，108年台灣農產品出口至大陸金額12.75億美元，其中ECFA農產品早收清單項目銷陸出口額1.47億美元，僅占總出口大陸金額的11.5%，對我農產品外銷僅有微幅助益，且很多ECFA早收清單早期受惠的產品如虱目魚等，其中，大陸出口值占總出口值逐年遞增，99至102年分別占10.3%、11.1%、11.7%、17.7%；惟103-108年則呈現逐年遞減的趨勢分別為8%、0.3%、0.7%、0.4%、2%及2.6%。ECFA對台灣部分農產品外銷大陸確有幫助，但重要的還是我國農產品品質受到大陸消費者與通路的肯定所致。

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