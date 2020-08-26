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貨物稅25%起跳！高嘉瑜揭「汽車貴死人真相」　館長嘆：台灣也割韭菜啊

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▲▼高嘉瑜在館長的節目上，揭露台灣車價貴死人的真相。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲高嘉瑜在館長的節目上，揭露台灣車價貴死人的真相。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜選前在館長陳之漢的直播節目中，承諾進入國會之後，要檢討汽車貨物稅的政策，減輕民眾買車的負擔。在25日晚間的直播節目中，兩人再度合體，館長也在訪談中，主動提及高嘉瑜為貨物稅議題做出了努力，卻無功而返的話題，也在對談當中，揭露了車價不合理的關鍵。

館長提問表示，他個人覺得高嘉瑜最帥氣的地方，立法院各黨立委當中，「只有高嘉瑜一個人」提出貨物稅、汽車關稅、隨油徵收的議題，但是政府好像瞎了還是聾了一樣，雙方針鋒相對，官員也不退讓啊，說會影響30萬人就業，「他X根本放屁」。

高嘉瑜說，這個議題質詢過行政院長蘇貞昌、財政部長、交通部長，能問的官員都問了，基本上對方都會「分好幾個層面，堵你的嘴」。

▲▼高嘉瑜在館長的節目上，揭露台灣車價貴死人的真相。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲車價300萬以上的車輛，還要再課徵10%的貨物稅。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

高嘉瑜分析，汽車關稅與國產車產業有關，國產汽車從業人員，大概1~2萬，其他是零組件人員大約8萬人，零組件以外銷為主，所以影響就業這是一個藉口，貨物稅則是不分進口國產，2000cc以下25%，2000cc以上30%，另外2000cc以上車價300萬以上的汽車，要再加10%奢侈稅，所以一部進口車最高可以抽到60%的稅金。

▲▼高嘉瑜在館長的節目上，揭露台灣車價貴死人的真相。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲早期的貨物稅類似奢侈稅的概念，連家電用品都要課稅。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

高嘉瑜進一步分析，貨物稅是民國35年（1946年）到現在的政策，早期的貨物稅連冰箱、冷氣、電視都收貨物稅，因為在當時這是一個類似奢侈稅的概念，但現在已經是民國109年（2020年）了，還再用這些過去的觀念去剝削一般的民眾。

▲▼高嘉瑜在館長的節目上，揭露台灣車價貴死人的真相。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲同樣要被課徵貨物稅的機車，現在幾乎人手一輛，所以部長就以「移動性汙染源」當作課稅理由。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

高嘉瑜說，貨物稅的議題現在再問部長，部長會說現在是「能源稅」的概念，因為他們現在人人至少一輛機車，他們知道用奢侈稅的概念說不過去，因為這是「移動性汙然源」但問題是能源稅在本來的空汙費與油料費本來就有收了。

高嘉瑜比較，台灣最便宜的進口車甚至比國產車便宜，最便宜的進口車是南韓的KIA大約49.9萬，最便宜國產車64.9萬。

館長回應表示，南韓等國家也有扶植本地的汽車產業，但別人的觀念是，國產車賣給國人不是以賺錢為目的，主要的市場放在海外，所以賣給國內民眾會優惠再優惠，民進黨常常笑大陸政府對人民是「割韭菜」，但是這件事台灣也是把人民當韭菜啊。

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