獻給花蓮幼童的繪本！慈濟醫師歷經5年創作 《我們的家》新書發表

▲花蓮文化局辦理閱讀起步走啟動典禮及《我們的家》幼兒繪本新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局在文化局圖書館辦理Bookstart閱讀起步走2020在花蓮啟動典禮暨《我們的家》幼兒繪本新書發表會，縣長徐榛蔚親臨現場化身為說故事媽媽，與所有貴賓及小朋友們同歡，現場溫馨感動，企盼繪本成為孩子的寶藏，更認識自己的家鄉花蓮。

慈濟醫院醫師朱紹盈致詞提到，創作《我們的家》的初衷就是希望花蓮能夠擁有一本屬於花蓮在地的幼童繪本，並將這個幼童繪本獻給花蓮所有的孩子，這個心願歷經五年終於實現，感謝這五年來許多貴人的幫助，《我們的家》運用簡極的文字搭配美麗的插畫，延伸出屬於花蓮特色的故事線，適合所有花蓮以及全台的小朋友閱讀，也鼓勵所有爸爸、媽媽以及家人朋友花一點時間和孩子們共讀，細細品嚐屬於花蓮在地的故事。

▲天使幼兒園的幼兒唱跳表演，溫馨可愛。

「繪本也是一幅很美麗的畫！」《我們的家》插畫家鐘易真致詞分享，因為被朱紹盈醫師的創作初心所感動，在繪製繪本過程中，蒐集了非常多花蓮在地的特色元素、題材融入到繪本裡，企盼用插畫家的角色為自己的家鄉花蓮畫一本最美麗的繪本，每一幅圖都藏有屬於花蓮的故事，期待大家翻開書本，一同走入故事裡認識不一樣的花蓮。

「閱讀起步走活動」已在全台推廣多年，花蓮縣自2013年起率全台之先，與醫療體系（慈濟小兒科）合作深耕多年，並一對一的對新生兒及弱勢家庭的父母輔導0歲起伴讀的重要與技巧，藉由發送禮袋提昇親子間的互動，當父母與孩子共讀一本書時，進而提升閱讀的樂趣，也讓親子關係不知不覺間成長，奠定孩子人生閱讀的基礎，讓閱讀向下扎根，向上萌芽。

▲徐榛蔚化身為說故事媽媽，與小朋友們同歡。

今年文化局特別企劃一本送給花蓮寶寶的繪本－《我們的家》，由花蓮縣慈濟醫院幼兒部朱紹盈醫師撰寫文字，並由在地繪本畫家鍾易真老師繪圖，東華大學林偉信教授及文化局圖資科楊淑梅科長等擔任編輯顧問，透過插畫家鍾易真老師繪畫風格柔美清新，圖風飄蕩著親切、樸實的本土氣息，色調溫暖感人，繪出花蓮在地景緻，結合在地元素（例如：黃花風鈴木、麵包果、柚花等）及動物間的親子意象，藉由溫暖柔美的插畫推廣親子共讀，繪本完成後將贈送給花蓮縣新生兒，帶領小朋友探索本縣的文化，將結合閱讀起步走活動送給花蓮寶寶一生最佳的禮物。

活動最後，徐榛蔚化身為說故事媽媽，翻開繪本說著故事讓現場的孩童各個都喜笑顏開。

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