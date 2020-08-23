透過會手語的大猩猩來推廣環保　慈濟與Koko基金會簽訂備忘錄

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

佛教慈濟慈善事業基金會8月22日與大猩猩基金會(Gorilla Foundation)簽署合作備忘錄，由雙方的執行長顏博文、弗朗辛·潘妮·帕特森博士(Dr. Francine Penny Patterson)代表簽署，透過視訊連線美國，由大猩猩基金會營運長加里·斯坦利博士(Dr. Gary Stanley)，與慈濟醫療志業執行長林俊龍、慈濟慈善志業副執行長等人共同見證，盼透過智慧財產分享與合作，共同推動環保教育，帶動人類一起修復地球。

大猩猩基金會由創辦人潘妮博士於1976年成立，主要是在1972年在舊金山動物園開始與大猩猩可可(Koko)互動，發現了大猩猩的語言能力。潘妮博士開始透過手語與可可溝通，從學習大猩猩式的手語，到教可可美國式的手語，可可成為一個懂1千多個手語單字的大猩猩，能透過手語與人類溝通，被譽為「全世界最聰明的大猩猩」，並曾兩度登上《國家地理》雜誌封面。

可可在多部紀錄片中亮相，其中使用手語嚴肅地請人類不要再破壞環境，警示世人，愛護地球的可可也把愛心放在其他動物身上，更曾收養2支小貓，可可與小貓間的感情，也多次成為動物學者研究的主題。儘管可可於2018年於睡夢中辭世，大猩猩基金會仍持續進行其他猩猩的研究。

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可可警示人類愛護地球，在慈濟活動經常被提起。慈濟與大猩猩基金會在台灣時間8月22日7點半與美國加州時間8月21日16點半，同一時間進行簽署備忘錄。

▲大猩猩基金會執行長弗朗辛·潘妮·帕特森博士(螢幕右)、營運長加里·斯坦利博士(螢幕左)透過視訊與慈濟簽備忘錄。

大猩猩基金會執行長潘妮指出，可可是一個非常可愛、具有靈性的學生，大猩猩本身有自學手語。當我在動物園裡發現牠們自學的手語超過100個，我們能有共同語言，我很好奇地用手語問可可一些問題，牠很快就能回答我。潘妮博士表示，原來動物本來就會自創手語，會用手勢表達內心的情感。我們一開始使用牠的手語溝通，後來我們也教牠美國式手語，漸漸的我們打開溝通平台，可可也希望人類能學習牠的手語，彼此了解、學習。

大猩猩基金會營運長加里分享：我們不是獨創一種手語，而是大猩猩本來就會手語，我們只是把我們會的教給牠，因此可可就學會1千多個手語單字，但裡面有100多個單字是猩猩本來就有的溝通方式。

▲慈濟8月22日與大猩猩基金會簽署合作備忘錄，慈濟由顏博文執行長代表簽署。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，大猩猩基金會理念與慈濟想要推動的是一致，可可這隻猩猩會手語、跟人類有很好的互動，牠表達出對整個環境、氣候變遷、人類對森林開發的擔憂，牠跟大地融在一體，代表大多數動物對人類行為的擔憂，希望人類得到啟示，趕快來保護地球。

顏博文執行長指出，這次透過簽備忘錄，未來能使用大猩猩基金會的智慧財產權，對於大哉教育、教育小孩重視環保有很好的合作契機，希望未來能繼續和其他單位一起合作交流，共同把環境照顧好、修復地球。

▲慈濟與大猩猩基金會在台灣時間8月22日7點半簽署備忘錄，透過科技視訊互動。