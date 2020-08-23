　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

推動環保30年　環保署長張子敬感恩慈濟環保志工

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼8月23日慈濟在花蓮靜思堂舉辦環保30年感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬親自出席感恩環保志工。（圖／慈濟基金會）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

慈濟環保30年！8月22-24日一群環保志工在花蓮靜思堂舉辦研習，8月23日下午在花蓮靜思堂舉辦感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬、花蓮縣政府張逸華副秘書長、環保局副局長饒瑞玲親自出席感恩這群不畏日曬、風吹、雨淋的環保志工也蒞臨出席表達感恩。

來自北區的慈濟志工以回收物製成的環保龍，舞龍為感恩會揭開序幕。由唐美雲率領的表演藝術家團隊，以肢體搭配影片詮釋地球受到的破壞，以女媧補天、人人都是「大地的園丁」當主題，鼓勵人人減塑減少垃圾。環保秀以環保站回收來的電器、腳踏車、雨傘、惜福衣等首先登場，另外用回收的塑膠物品製成的大愛感恩科技織品、日常用品等，都是環保志工化腐朽為神奇的傑作，以及持續投入的結晶。

▲▼8月23日慈濟在花蓮靜思堂舉辦環保30年感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬親自出席感恩環保志工。（圖／慈濟基金會）

▲唐美雲率領團隊以肢體詮釋地球受到的破壞，以女媧補天、人人都是「大地的園丁」當主題。

環保志工平時在環保站買惜福衣來穿，甚至參加喜宴、就連自己女兒要嫁人了，也到環保站惜福區找禮服，陳阿桃指出，衣服、衣福，能穿惜福衣就是福。還有自己女兒要訂婚、結婚，婚宴上用到的紅包袋、煤炭、茶杯、禮服、甚至戒指等等，都是從環保站惜福區來的，用環保婚宴為子女祝福。

▲▼8月23日慈濟在花蓮靜思堂舉辦環保30年感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬親自出席感恩環保志工。（圖／慈濟基金會）

▲環保志工穿著從惜福屋買來的惜福禮服，分享自己參加喜宴都不需要花大錢就能端莊出席。

102歲蔡寬、94歲鍾海受、92歲的邱黃榮碧上台見證自己「做環保，身體越來越好」，102歲蔡寬還表演彎腰能把手摸到地板，邱黃榮碧的兒子分享：以前媽媽在家裡一直唸，現在一起床就說要做環保。邱黃榮碧表示，做了也累、不做也累，不如做多一點還能賺到福氣。

▲▼8月23日慈濟在花蓮靜思堂舉辦環保30年感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬親自出席感恩環保志工。（圖／慈濟基金會）

▲102歲慈濟志工蔡寬認真做環保，表演彎腰能摸到地板。

慈濟的環保力行，也不斷在國際重要會議倡議，近年在聯合國會議上持續提出環保倡議的慈濟基金會黃恩婷、慈濟大林慈院副院長林名男，上台分享在國際會議上所分享的一切，來自這群環保志工的投入，向他們致上謝意。

8月22日是台灣環保署33歲，首任環保署長簡又新致力於台灣永續能源研究，簡又新以影片致意指出，1987年的台灣環境受到工業污染，在很艱難的時間點，非常感恩證嚴法師提出「以鼓掌的雙手做環保」，吸引非常多人投入。慈濟的環保是最大、最成功、很有效率的環保團體。

環保署長張子敬表示，30年前，證嚴法師的「以鼓掌的雙手做環保」的重要開示，拯救了地球，許多國際人士也指名來看台灣的環保，環保不僅是看回收了多少，很重要的是透過作環保，我們實現上人的「垃圾變黃金、黃金變愛心」，我們體現更多的愛心。

▲▼8月23日慈濟在花蓮靜思堂舉辦環保30年感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬親自出席感恩環保志工。（圖／慈濟基金會）

▲環保署長張子敬向環保志工感恩，盼與慈濟共同帶動環保。

張子敬提到曾到慈濟中和環保站參觀，看到現場很多志工很快樂的在做資源回收，很感動。張子敬說：他們不嫌髒、不嫌累，那是因為他們有很正確的信念：共知、共識、共行。做好環保是要把環保帶到生活裡，今年環保署推動全民綠生活，鼓勵蔬食、惜食，以前我們都認為吃不完可以廚餘回收，但是，能「清淨在源頭」最好。慈濟環保30年有成，我們一起繼續。

慈濟基金會表示，1990年8月23日證嚴法師提出「用鼓掌的雙手做環保」，截至2019年底，全台將近9萬位的環保志工，每一天在近9千個環保據點，為人間預約淨土，環保理念拓及海外，一起以行動守護地球。

▲▼8月23日慈濟在花蓮靜思堂舉辦環保30年感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬親自出席感恩環保志工。（圖／慈濟基金會）

▲邱黃榮碧的兒子(右二)分享他的母親邱黃榮碧(左二)熱衷做環保，邱黃榮碧說：做了也累、不做也累，不如做多一點。

ET快訊
蔡英文專機返台...共軍狂繞173分鐘？　空軍回應了
快訊／蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九辦公室重砲回
想裝免治馬桶問缺點...「屎會黏噴頭嗎？」　答案出爐
快訊／證實了！傅崐萁監獄內骨折　緊急送醫治療2天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

推動環保30年　環保署長張子敬感恩慈濟環保志工

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

推動環保30年　環保署長張子敬感恩慈濟環保志工

不斷更新／高國輝敲本季第17轟2分砲　7局富邦5比0樂天

《怪胎》、《雖然是精神病但沒關係》：愛上亮麗時代下的缺陷美

除痘同時改善色素沉澱！2020最新「抗痘保養」大蒐羅

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相：她做處女膜＋緊實

快訊／蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九辦公室重砲回擊

中職／首度下半季才敲首安　方克偉鬆了一口氣

不斷更新／張志豪復出代打　7局統一0比0中信兄弟

楊乃文叩關金曲歌后「酷回拿獎信心」　曝紅毯服裝進度！

7000坪日式庭園免費看！唯美落羽松林、紫藤花...勾勒「夢想中的莊園」

想買「二手進口車」前要知道的5件事！選錯車讓你口袋越開越空

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

名家熱門新聞

富二代肇事傷人父母欲蓋彌彰

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

超市火鍋肉片變出5道美味料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

落健生髮水的效果及風險

更多熱門

相關新聞

濟與Koko基金會簽訂備忘錄

濟與Koko基金會簽訂備忘錄

大猩猩基金會執行長潘妮指出，可可是一個非常可愛、具有靈性的學生，大猩猩本身有自學手語。當我在動物園裡發現牠們自學的手語超過100個，我們能有共同語言，我很好奇地用手語問可可一些問題，牠很快就能回答我。潘妮博士表示，原來動物本來就會自創手語，會用手勢表達內心的情感。

捷報！東京發明展　台灣隊奪39金拿世界第二

捷報！東京發明展　台灣隊奪39金拿世界第二

新北推少燒金燒好金普渡新文化　

新北推少燒金燒好金普渡新文化　

花蓮夜市大改造　打造東大門夜市成環保夜市

花蓮夜市大改造　打造東大門夜市成環保夜市

台北新竹高雄環保蔬食　人文饗宴熱鬧登場

台北新竹高雄環保蔬食　人文饗宴熱鬧登場

關鍵字：

慈濟環保張子敬志工靜思堂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

52輕斷食比168斷食法更適合你

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

趁阿嬤熟睡！淡水3歲妹帶狗出門

更多

最夯影音

更多
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面