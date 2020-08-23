推動環保30年　環保署長張子敬感恩慈濟環保志工

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟環保30年！8月22-24日一群環保志工在花蓮靜思堂舉辦研習，8月23日下午在花蓮靜思堂舉辦感恩會，透過直播連線，全球各地環保志工在雲端共同參與。證嚴法師、環保署長張子敬、花蓮縣政府張逸華副秘書長、環保局副局長饒瑞玲親自出席感恩這群不畏日曬、風吹、雨淋的環保志工也蒞臨出席表達感恩。

來自北區的慈濟志工以回收物製成的環保龍，舞龍為感恩會揭開序幕。由唐美雲率領的表演藝術家團隊，以肢體搭配影片詮釋地球受到的破壞，以女媧補天、人人都是「大地的園丁」當主題，鼓勵人人減塑減少垃圾。環保秀以環保站回收來的電器、腳踏車、雨傘、惜福衣等首先登場，另外用回收的塑膠物品製成的大愛感恩科技織品、日常用品等，都是環保志工化腐朽為神奇的傑作，以及持續投入的結晶。

▲唐美雲率領團隊以肢體詮釋地球受到的破壞，以女媧補天、人人都是「大地的園丁」當主題。

環保志工平時在環保站買惜福衣來穿，甚至參加喜宴、就連自己女兒要嫁人了，也到環保站惜福區找禮服，陳阿桃指出，衣服、衣福，能穿惜福衣就是福。還有自己女兒要訂婚、結婚，婚宴上用到的紅包袋、煤炭、茶杯、禮服、甚至戒指等等，都是從環保站惜福區來的，用環保婚宴為子女祝福。

▲環保志工穿著從惜福屋買來的惜福禮服，分享自己參加喜宴都不需要花大錢就能端莊出席。

102歲蔡寬、94歲鍾海受、92歲的邱黃榮碧上台見證自己「做環保，身體越來越好」，102歲蔡寬還表演彎腰能把手摸到地板，邱黃榮碧的兒子分享：以前媽媽在家裡一直唸，現在一起床就說要做環保。邱黃榮碧表示，做了也累、不做也累，不如做多一點還能賺到福氣。

▲102歲慈濟志工蔡寬認真做環保，表演彎腰能摸到地板。

慈濟的環保力行，也不斷在國際重要會議倡議，近年在聯合國會議上持續提出環保倡議的慈濟基金會黃恩婷、慈濟大林慈院副院長林名男，上台分享在國際會議上所分享的一切，來自這群環保志工的投入，向他們致上謝意。

8月22日是台灣環保署33歲，首任環保署長簡又新致力於台灣永續能源研究，簡又新以影片致意指出，1987年的台灣環境受到工業污染，在很艱難的時間點，非常感恩證嚴法師提出「以鼓掌的雙手做環保」，吸引非常多人投入。慈濟的環保是最大、最成功、很有效率的環保團體。

環保署長張子敬表示，30年前，證嚴法師的「以鼓掌的雙手做環保」的重要開示，拯救了地球，許多國際人士也指名來看台灣的環保，環保不僅是看回收了多少，很重要的是透過作環保，我們實現上人的「垃圾變黃金、黃金變愛心」，我們體現更多的愛心。

▲環保署長張子敬向環保志工感恩，盼與慈濟共同帶動環保。

張子敬提到曾到慈濟中和環保站參觀，看到現場很多志工很快樂的在做資源回收，很感動。張子敬說：他們不嫌髒、不嫌累，那是因為他們有很正確的信念：共知、共識、共行。做好環保是要把環保帶到生活裡，今年環保署推動全民綠生活，鼓勵蔬食、惜食，以前我們都認為吃不完可以廚餘回收，但是，能「清淨在源頭」最好。慈濟環保30年有成，我們一起繼續。

慈濟基金會表示，1990年8月23日證嚴法師提出「用鼓掌的雙手做環保」，截至2019年底，全台將近9萬位的環保志工，每一天在近9千個環保據點，為人間預約淨土，環保理念拓及海外，一起以行動守護地球。

▲邱黃榮碧的兒子(右二)分享他的母親邱黃榮碧(左二)熱衷做環保，邱黃榮碧說：做了也累、不做也累，不如做多一點。