醫師偷吃人妻病患6年！帶到診間「特殊治療」　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

▲醫師偷吃人妻病患，還在診間激戰，時間長達6年，事後人妻主動向丈夫坦承外遇，醫師判賠30萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中人妻小亭(化名)到身心科診所就醫，卻與醫師阿倫(化名)發生婚外情，時間長達6年之久，2人除了在診間發生關係外，還經常在住處、摩鐵激戰。小亭事後主動向丈夫坦承外遇，還交出2人的親密照片，讓丈夫頓時頭帽綠光，氣得對阿倫提告求償。法院審理後，判阿倫須賠償小亭丈夫30萬元。

小亭與丈夫2008年結婚，並育有2名子女，而她2011年底疑似因為丈夫家暴，而到阿倫的診所就醫，2人因此發生婚外情，自2012年間起在診間內發生第一次關係後，就陸續有再發生關係，地點除了在診間外，還曾相約到旅館，小亭甚至還直接將阿倫帶回家嘿咻。

直到2018年11月26日，小亭主動向丈夫坦承外遇，且半個月前都還有與阿倫上摩鐵開房間，並交出2人的對話紀錄以及親密合照，甚至是婚紗照給丈夫，讓丈夫西當崩潰，於是對阿倫提告。

不過，阿倫在庭上矢口否認犯行，並辯稱，小亭自2011年12月起至2018年10月止，就多次到診所看診，而2017年6月1日當天，小亭突然出現向診所人員，以及阿倫表示，她因前夫外遇，但前夫不願負擔生重病的子女醫藥費和贍養費，於是請求診所援助。

阿倫表示，小亭此後就堅稱自己已經離婚，讓他相信對方是單身，所以他根本不具備侵權行為的主觀要件，再者，他與小亭也從未發生過關係，而謝夫所提出的對話紀錄，也並非他所傳，至於親密合照的部分，則是在他相信小亭離婚後所拍攝，因此請求法官駁回謝夫之訴。

法官審理時，法官另外勘驗2人的合照發現，2人一同拍攝婚紗照，還甜蜜相視、攬抱，除此之外，還有阿倫裸著上身，而小亭僅著浴袍甜蜜倚靠在他肩上，甚至是親吻臉頰的親密舉動。

此外，法官另外查出，阿倫曾向檢方表示，他在小亭第一次看診時就知道對方已婚，與小亭說詞相符，法官認為，我國婚姻制度採登記制，身分證上也會清楚記載，而阿倫既然已經跟小亭發展到拍攝婚紗照，怎麼能僅因小亭單方面告知已離婚，就沒有加以查證，因此不採信阿倫說法，判他須賠償小亭丈夫30萬元。

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