昔日幕僚蔡詩萍批忽視大陸傲慢偏見　馬英九：他不了解「九二共識」

▲前總統馬英九。（資料照／記者楊絡懸攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對媒體人蔡詩萍昨批評總統馬英九沈迷於「九二共識」，忽視中共的傲慢與偏見，馬英九26日表示，那是因為蔡詩萍不了解九二共識。

前總統馬英九與總統蔡英文因對九二共識、國家路線看法頻頻隔空交鋒，2008年曾任馬總統競選總部發言人的媒體人蔡詩萍表示，馬英九不能再沉迷於當年「九二共識」的順遂，卻嚴重忽視或「故意看不見」此時中共的傲慢與偏見。對此，馬英九僅表示，那是蔡詩萍不了解九二共識的關係。

蔡詩萍25日在臉書發文表示，看前任總統與現任總統，隔空對嗆，做評論的他，其實蠻感慨的。因為曾經幫過馬總統選舉，既然幫他，當然不是盲目的幫，是認同他的某些理念與立場。但看到他屢屢站在第一線，扮演嗆聲蔡英文政府的高分貝炮手，自己反倒是「頗有異議」的。

蔡詩萍指出，自己並非完全贊成蔡英文，但也深深知道，蔡英文的兩岸政策，一則有她的論述傳承，二則有時空環境的現實性。「這兩點，很重要」。馬英九總統也有他的論述依據，他的「九二共識」同樣有時空條件的配合。

蔡詩萍提到，馬英九的八年執政，確實「九二共識」算成功，但以當今習近平年代，還有成功條件嗎？如果，真心誠意不要「台灣被香港化」，習近平的中共當局肯點頭嗎？這才是，為何馬英九不能再「沉迷於」當時「九二共識」的順遂，而「嚴重忽視」或「故意看不見」此時中共的傲慢與偏見。

蔡詩萍強調，非常不願意看到卸任總統，在爭議性的問題上，有太多表態。這會讓卸任總統失去高度，變成黨派化。我們看美國政治傳統，基本上，卸任總統除了為自己黨的提名人助選，有時會出現攻擊他黨候選人的畫面，否則，多半是維持緘默的。