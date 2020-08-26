蘇貞昌「一把掃帚」講的是決心　引赤壁之戰再嗆馬英九

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九與近來與民進黨政府激辯兩岸議題，並提出「首戰即終戰」的想法，還酸行政院長蘇貞昌曾說要拿掃帚去打仗，讓民眾人心惶惶。對此，蘇貞昌26日搬出三國演義赤壁之戰的故事反駁，強調面對侵略最重要的是舉國一致展現決心，而不是只有在飛機幾架、大砲幾支；至於「掃帚說」的典故出自二戰時的英國，講的也是決心。

蘇貞昌26日出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前受訪時被問到馬辦批評「拿掃帚去打仗」的言論。蘇回應，大家看三國演義赤壁之戰，曹操率80萬大軍，東吳才5萬人，當時孫吳朝中也有主張投降的人說，不能打仗、要和平，否則生靈塗炭，「諸葛亮跟周瑜就講，投降確實也是一個方法，有些人就可以保有榮華富貴，但最後犧牲的是人民」。

「最後孫吳跟劉備、諸葛亮聯手抗曹成功，保住了南方和平，避免生靈塗炭。」蘇貞昌說，我們都知道，過了1000年在民間廣為流傳，所以我們面對侵略最重要的是舉國一致，最重要的是展現決心，而不是只有在飛機幾架、大砲幾支、飛彈幾顆，而是有沒有決心。

至於最後就算剩下一根掃帚都要拚，蘇貞昌說，也不是他發明的，當初希特勒納粹要征服英國，英國人上下一致，就算最後剩一把掃帚都會拿起來跟他打，所以最後雖然有那麼武力強弱懸殊，德國甚至不斷轟炸倫敦，倫敦人也都不氣餒、英國人也都不畏縮，最後不但保住英國，還挽救了歐洲、最後贏得了勝利，「怎麼樣保護自己的家園，最重要的是決心，一把掃帚，講的是決心」。