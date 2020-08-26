夜晚如白天！大雷雨嚇壞南部人「今只是開始」　鄭明典：注意！強回波集結

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司分析師賴忠瑋提醒，掃到颱風尾，今天（26日）起三天中南部慎防豪大雨，「今天只是這波西南風水氣影響的開始。」而大雷雨夜襲台南、高雄，有台南網友PO出雷電交加照亮夜空的影片，直呼「完全沒辦法睡了！」

▲鄭明典提醒，「強回波在海面集結，注意囉！」（圖／氣象局）

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中央氣象局長鄭明典上午9時8分在臉書貼出雷達合成回波圖，並說「強回波在海面集結，注意囉！」只見雷達上一大片紅色強回波正靠近南部地區。

有網友凌晨在「台南爆料公社」臉書社團發文，PO出雷電交加照亮夜空的影片，只見頻繁閃電不斷照亮夜空。她回應網友問題說，地點是在安南區，「完全沒辦法睡了。」也有其他人指出，「被連續的三個超大雷聲驚醒！」

▲▼閃電照亮台南夜空。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

▼閃電照亮台南夜空。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

賴忠瑋在臉書表示，今台灣天氣可以說是掃到颱風尾，雖第8號颱風巴威已逐漸遠離台灣，目前往北移動到中國長江口東方的海面上，並持續往北移動；不過，颱風的尾巴明顯增強台灣的西南風，並挾帶大量水氣，迎風面的中南部在今開始到周五之前將很容易下大雨。

賴忠瑋提醒，今天只是這波西南風水氣影響的開始，周四、周五還是類似的不穩定天氣，提醒您要提高警覺，及早因應準備，低窪地區慎防排水不良；另外，也要留意風速，強對流除了會造成強降雨之外，也會伴隨強陣風，提醒您未來3天若要前往海邊活動，都要特別注意安全。

賴忠瑋指出，苗栗以北和東半部的天氣相對穩定，甚至要特別留意高溫，由於北部和東部位於西南風的背風側，容易有沉降氣流，因此天氣相當穩定，溫度也較高，今甚至在許多地方都有機會出現38度高溫；不過，中午過後還是要留意熱對流，下雨範圍將從山區延伸到平地，而且下雨時雨勢也不小，提醒您要留意天氣天色的變化。

氣象局對7縣市發布豪大雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）