巴威颱風尾發威「全台連下3天」防致災！7縣市豪大雨特報　水氣最多時間曝

▲中南部持續下雨中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

西南風豪雨彈來了！中央氣象局今天（26日）清晨對7縣市發布豪大雨特報，氣象局預報員張承傳提醒，今到周五中南部有局部大雨或豪雨發生機率；而北部、東北部周四、周五也會轉為整天性降雨，午後局部大雨機率滿高。氣象專家吳德榮提醒，巴威颱風尾發威，慎防豪雨成災。

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：彰化縣、雲林縣

氣象局表示，西南風增強影響，易有短時強降雨，今嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局今晨並多次對台南市、高雄市發布「大雷雨即時訊息」，其中高雄市岡山區短短6小時累積雨量達176.5毫米，台南市新化區也有168.5毫米。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今西南風增強、水氣增多，中南部天氣更不穩定，出現陣雨或雷雨機率滿高，且有局部大雨或豪雨發生機率；北部、東半部維持多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，而北部及東北部山區午後也有機會出現局部大雨。他說，今北部、東半部高溫約34至36度，部分地區會超過36度，中南部則約31至33度。

▼西南風水氣持續影響中南部。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，這波西南風增強持續到周五，水氣周四、周五最多，中南部這三天都有局部大雨或豪雨發生機率；周四、周五北部、東北部也會轉為整天性降雨，降雨不侷限在午後，但主要水氣仍在午後，屆時局部大雨發生機率滿高；花東則相對偏向一般午後降雨。

張承傳表示，周六西南風減弱，中南部降雨較趨緩，仍有局部陣雨或雷雨，但降到「大雨」等級，其他地區以午後局部雷陣雨為主；周日後以午後雷雨為主，東半部偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▼氣象局提醒這三天中南部慎防豪大雨。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，巴威颱風尾發威，慎防豪雨成災；今至周五台灣持續受其引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，其所挾帶的水氣有愈來愈濕、雨量加劇的趨勢。

吳德榮進一步分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高，迎風面南部、中部有「強對流」發展，應注意防範其所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨）及豪雨成災，其他地區也有降雨機率；周六西南風減弱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

【今累積雨量前20名 】（統計至至 05：56）

● 170.00 mm 高雄市岡山

● 168.50 mm 臺南市臺南農改

● 166.00 mm 臺南市畜試所

● 163.50 mm 高雄市路竹

● 156.50 mm 臺南市新市

● 154.00 mm 臺南市山上

● 139.50 mm 高雄市大社

● 137.00 mm 臺南市仁德

● 133.00 mm 高雄市橋頭

● 130.00 mm 臺南市善化

● 125.00 mm 臺南市虎頭埤

● 122.50 mm 高雄市仁武

● 121.50 mm 臺南市永康

● 117.00 mm 臺南市虎頭埤

● 114.00 mm 臺南市沙崙

● 113.50 mm 臺南市大內

● 109.50 mm 高雄市湖內

● 106.00 mm 高雄市永安

● 105.00 mm 臺南市媽廟

● 103.00 mm 高雄市茄萣

▼民眾這三天外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）