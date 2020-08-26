影／雷電交加！台南「水淹小腿肚」機車慘拋錨　民驚：險撞漂流木

記者陳俊宏／綜合報導

西南風豪雨彈狂炸南台灣，有台南民眾拍下影片表示，永康區中正南路與洲工街口嚴重淹水。影片中可見雷電交接，水淹到民眾小腿肚，讓他驚呼「挖靠」、「水流」，還有機車騎士疑似拋錨。

▲民眾拍下雷電交加的淹水畫面，只見有騎士疑似拋錨。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

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民眾拍下影片今天（26日）凌晨3時38分上傳「台南爆料公社」臉書說，加油站與尚頂路口水流湍急，機車汽車經過請減速，路面有很大漂浮木可能從尚頂路漂流出來，「路面暗，我差一點整個撞上去，我已經把它搬到安全島旁邊，請永康往交流道這邊經過台南人注意。因為很暗，突然淹水很高，至少20、30公分高，希望警察相關單位可以隔離，並加警示燈注意安全。」

▲▼民眾拍下影片，只見路口變汪洋一片，轎車經過濺起大片水花。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

原PO說，「一位阿姨騎機車差一點整個犁田」、「自己真的也差一點開上去，一個漂流木有10尺、長300公分，超扯。想說車子停路邊先把它搬走，因為汽車駕駛有時候會想說衝過去，但是有可能碰撞暗暗漂流物品，太可怕了。」

氣象局對7縣市發布豪大雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。