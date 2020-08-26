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9號颱「梅莎」可能誕生恐強過巴威！　賴忠瑋：預報路徑相當接近台灣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲菲律賓東方海面目前有擾動，中央氣象局預報員張承傳表示，它周四、周五將慢慢組織發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第9號颱風「梅莎」（Maysak）可能誕生？氣象專家吳德榮今天（26日）提醒，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，模擬其未來強度將比巴威颱風還強。天氣風險公司分析師賴忠瑋則說，擾動或低壓成颱機率相當高，且預報路徑相當接近台灣，雖變數仍然很大，不過下周要特別關注。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，巴威受其東側太平洋高壓導引，偏北加速，撲向北朝鮮與大陸東北交界一帶；今晨2時巴威中心風速已增強至40米／秒，直逼今年最強的「黃蜂」的43米／秒。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，模擬其未來強度將比巴威還強，模擬路徑則經琉球附近、長江口外海，再轉向東北方；最新美國（GFS）模式模擬雖漸趨一致，但各國模式仍在調整中，有不確定性，應繼續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬，周五菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，模擬路徑則經琉球附近、長江口外海，再轉向東北方（紅虛線）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

至於該熱帶系統未來是否會影響台灣？吳德榮指出，周日、下周一另一颱風的外圍雲系為北部、東北部帶來短暫陣雨的機率，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。

賴忠瑋則在臉書表示，要留意菲律賓東方海面上將容易有擾動或低氣壓出現，且環境相當有利於低壓系統的增強，發展出颱風的機率相當高；目前已有部分全球數值預報模式模擬出會有颱風生成的機會，而且預報的路徑相當接近台灣，雖然變數仍然很大，不過下周要特別關注。

菲律賓東方海面目前有擾動，中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，它周四、周五將慢慢組織發展，但之後動向還有些變數，目前看往琉球移動，「但還是要看從哪邊長起來」，再觀察1、2天會比較明確。若屆時成颱將是今年第9號颱風「梅莎」（Maysak，柬埔寨提供，即柚木）。

▼菲律賓東方海面目前有擾動。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，巴威將撲向北朝鮮與大陸東北交界一帶。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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