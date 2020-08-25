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明起西南風雨彈開炸「3天降雨熱區」曝　周末可能又有颱風生成

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▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周三至周五西南風增強，雨區逐步擴大，中南部注意大雨甚至豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

西南風明起增強！周三至周五中南部整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨甚至豪雨發生可能，北部、東北部在周四、五也會有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局說，要到周六西南風才會逐漸減弱。氣象達人彭啟明則指，周末要關注菲律賓東方海面低壓發展，周末可能又有颱風生成，不排除下周也有颱風北上的機會。

▲▼西南風降雨熱區。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲未來三天西南風降雨熱區。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，明天開始西南風增強，一直到周五，中南部整天都有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生可能，南部要特別注意短時強降雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲西南風周三至周五增強，要到周六才會逐漸減弱，但中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，注意大雨發生。（圖／中央氣象局）

其他地區周三仍以午後雷陣雨天氣型態為主，但周四、五西南風水氣更多，北部東北部也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨型態，午後留意局部大雨發生，東部、東南部則維持午後雷陣雨天氣。

周六西南風逐漸減弱，中南部還是有局部短暫陣雨或雷雨，並注意有大雨可能，其他地區恢復午後天氣型態。下周日起至下周二，風場轉為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，中南部、山區留意午後雷陣雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東方熱帶擾動發展，30日之後可能影響台灣天氣。（圖／中央氣象局）

菲律賓東方目前有熱帶擾動發展中，氣象局指出，其發展的強度跟路徑分歧度仍大，預估未來會往台灣東部外海通過，30日之後可能會影響台灣天氣，氣象局將持續關注發展動態。

氣象達人彭啟明表示，周三到周五西南風逐步增強，水氣也顯著增多，直接影響中南部，預期降雨的範圍、持續時間及強度會比這兩天來得多，也會伴隨閃電雷擊，中部以北也有午後雷陣雨發生機會，提醒民眾要留意這轉變，戶外活動要留意雨勢。

到這周末後，較強的西南風及潮溼水氣將減弱，又再度回到西南風的天氣，會有一個空檔，周末的天氣應該還算不錯，至少不會像目前西南風那麼顯著。

不過，彭啟明提醒，周末要關注，菲律賓東方海面上仍有機會低壓發展，不排除下周也有颱風北上的機會，現在尚未看到有擾動發展，仍是模式預測的低壓，現在說還太早，但周末可能又有颱風生成，離台灣還有一段距離。

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