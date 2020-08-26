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快訊／豪雨狂炸雨量一夜破百！高雄宣布三級開設　網：邁哥有考慮放假了嗎

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

西南風豪雨彈狂炸南台灣，高雄市政府今天（26日）上午6時半宣布，本府已於25日晚間8時起「0825豪雨應變中心三級開設」，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，各單位加強戒備。對此，許多網友留言，「看這個雨真的不想出門上班，真希望停班停課」、「可以考慮放假了，雨真的都下沒停的」；也有人對新上任的高雄市長陳其邁喊話，「邁哥....現在騎車上班看不到路了啦…有考慮要放假了嗎？」

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：彰化縣、雲林縣

氣象局對7縣市發布豪大雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▼西南風豪雨彈狂炸南台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局今晨並多次對台南市、高雄市發布「大雷雨即時訊息」，其中高雄市岡山區短短6小時累積雨量達176.5毫米，路竹區167毫米、大社區159毫米。水利署今晨6時42分也高雄市岡山區發布一級淹水警戒，另對橋頭區、大社區、楠梓區和路竹區發布二級淹水警戒。

對此，高雄市府表示，本府已於25日晚間8時起「0825豪雨應變中心三級開設」，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，各單位加強戒；如遇淹水或水利設施災情，請洽免費的「1999市民專線」，市府將立即派員快速搶修。

許多網友則留言，「還沒達到停班停課標準嗎」、「看這個雨真的不想出門上班，真希望停班停課」、「可以考慮放假了，雨真的都下沒停的」、「邁哥....現在騎車上班看不到路了啦，到達豪大雨標準了沒啊？有考慮要放假了嗎？」

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