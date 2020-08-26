安倍147天未休假入院仍繼續工作　反映出「甘巴魯」拼搏心態

▲日本首相安倍晉三24日現身慶應大學醫院，引發外界對其健康狀況臆測。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本首相安倍晉三本週「二進二出」醫院的新聞曝光後，媒體紛紛猜測其健康狀況是否已亮起紅燈。儘管自民黨一再強調他目前身體無虞，但反對黨多次質疑，拖著病體是否仍有能力擔任首相。外界猜測，已連續工作147天未休假的安倍是因為「過勞」而病倒。

據CNN報導，安倍入院再引發後續一連串的猜測和輿論，都反映了日本社會「甘巴魯」（gambaru，頑張る）的頑強拼搏心態仍根深蒂固。安倍24日自醫院歸來時曾對記者說道，「我還會繼續在工作上『甘巴魯』（好好努力）。」此前，65歲的安倍已親上火線，擔任疫情第一線的指揮官，並連續工作147天。

「甘巴魯」（頑張る）是一個日本社會特有的詞彙，幾乎難以找到一個完美的翻譯。從日文漢字上來看，「頑張る」意味著「頑固」、「堅持下去」，它可以是指「堅持不懈」、「努力」、「加油」或「拒絕讓步」。在日本文化中，努力工作受到高度重視，因此使用「甘巴魯」一詞，是告訴人們你正在努力工作，不過「甘巴魯」經常會與「過勞」連結在一起。

▲安倍晉三曾因宿疾在2007年辭掉只當了一年的首相。（圖／路透）

長期以來，安倍就一直有著潰瘍性結腸炎的毛病。外界擔心，指揮新冠肺炎疫情如此高壓的工作與147天的未休假，將使他因為過勞而病倒，這也讓人回想起2007年安倍首度擔任首相時，就曾因健康問題突然辭職。

日本上智大學政治學教授中野晃一表示，安倍正藉此宣傳自己為國家與人民，一直堅持到身體無法承受為止，「這是他最光榮的卸任方式」，此舉也能讓安倍及自民黨未來在卸下職務時，避免被外界批評「在這個經濟和健康危機最嚴重的時候拋棄民眾」。

日本企業要求員工長時間工作的嚴苛職場文化，導致許多員工因「過勞」病倒或猝死的問題，一直為人詬病。在2016年的調查中，結果顯示有1/5的勞工存在過勞死的風險，此次安倍事件再一次將這個課題端至檯面。然而諷刺的是，安倍政府鼓吹的「工作風格改革」，正是為了解決這些問題而推出的。如今，首相帶頭「犯規」將讓改革步履維艱。