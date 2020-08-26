福衛5號升空3週年！捕捉東沙「美得像星球」　12幅美景製2021桌曆免費收藏

▲福衛五號25日上空3週年。（圖／翻攝自臉書／國家太空中心NSPO）



記者崔子柔／綜合報導

台灣首顆自主研發的遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」2017年8月25日順利升上天際，負責為期5年的太空遙測任務。昨（25）日為3週年紀念，國家太空中心（NSPO）特別選出12處由福衛五號拍下的台灣美景，製成「2021年桌曆電子版」讓民眾免費下載收藏。

國家太空中心昨日在臉書上表示，福衛五號2018年9月開始正式營運，簡單來說它就是從太空為地球拍照的衛星，從美國的范登堡空軍基地順利升空後，就運行在720公里高的軌道，每2日會經過同一地方，提供解析度黑白2米、彩色4米的影像。

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▲▼NSPO選出12幅美景製成2021年桌曆。（圖／翻攝自臉書／國家太空中心NSPO）



國家太空中心指出，遙測衛星對於救災有利，而太空中心10年前就開始參與日本發起的「守望亞洲」計畫，計畫中的100多個成員裡僅有8個單位有能力擔任「衛星資料提供者」，提供災難事件取像，而我國太空中心就是其中之一。

國家太空中心透露，此款桌曆日後將製為實體紀念品，目前開放的電子版可讓民眾免費下載。

「福爾摩沙衛星五號」是台灣首顆自主研發的高解析度光學遙測衛星，結合國內微像公司及中央大學等產學研50餘團隊，歷經6年研發，總經費56.59億元。

▼電子版已經開放下載。（圖／翻攝自臉書／國家太空中心NSPO）

