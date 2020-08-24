35元豆花買3碗！人妻神算數「怎麼會是105」打臉老公　老闆呆了：要收嗎

▲3碗35元的豆花，人妻神邏輯算出「一共115元」。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個神奇的計算法，讓老闆也笑噴！一名男網友在臉書《爆廢公社》貼文，說他在經營賣豆花的小吃攤，一碗豆花賣35元，他近日遇到一對夫妻要買3碗，結果人妻一個神邏輯算數，讓老闆哭笑不得直呼「我到底該不該收咧？我找她錢會不會被罵不懂九九乘法表啊！」其他人也笑了「乘法是不錯，就加法差了點。」

豆花老闆遇到買3碗的夫妻，結果2人對話讓他哭笑不得：

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先生：ㄟ……三碗是多少錢？

太太：115啊！

先生：為啥我算105啊？

太太：你會不會九九乘法表啊？一碗35的個位數是5，我們買三碗5x3=15，所以會是1「15」啊！怎麼可能是1「05」！

看看人妻的算法，「買三碗5x3=15」的想法其實並沒有錯，但5x3並沒有算到十位數的部分，所以再加上30x3=90之後，應該要給105元才對。但沒想到人妻卻拿出115元，讓原PO收也不是、不收也不是，「我到底該不該收咧？我找她錢會不會被罵不懂九九乘法表啊！」還貼出3個嚇得臉色發青的表情符號。

不過最後原PO也用hashtag透露結局，「#太太最後有恍然大悟不然我不知道該怎麼教她數學」。貼文一出，其他人也笑翻，「我的媽啊！這太太的數學太猛了」、「簡單算法就是90+15」、「太太，特價105給你」、「學了九九乘法，把加減法忘光了」、「我感覺她的數學老師在哭泣。」

就有網友留言分享各種突然當機的客人和老闆，「我賣水果的，遇過一個客人，指著我家一粒30的蘋果說：『人家那邊才賣3粒100元，妳賣得比別人家貴！』」、「昨天跟媽媽去市場，也是買了一碗35的豆花3碗，結果媽媽拿110，老闆娘找了我媽45」、「上次去買飲料……總共70，我拿1000給他找……店員先給我70塊，又拿900的鈔票給我。」