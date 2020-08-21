加油站上廁所感到「涼意」！抬頭驚見高級設備　網嗨：揪團去棒賽

▲加油站廁所驚見冷氣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

人有三急：心急、病急、尿急。出門在外難免會遇到內急狀況，民眾多半會選擇到加油站、公廁或是速食店借廁所。一名網友日前到加油站借廁所，上到一半感覺到一陣涼意，抬頭一看才發現，竟然有「高級設備」，讓他驚呼，「第一次看到！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，因為內急找地方解放，意外發現屏東某加油站，除了有電風扇，竟然還有冷氣，而且還在運轉，不是裝飾品，「我尿尿時發現，怎麼那麼涼」。原PO又驚又喜，沒想到加油站的廁所這麼高級，「第一次看到加油站裝冷氣。」

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照片上可以看到，廁所環境乾淨，除了有電風扇還有冷氣機，旁邊還放芳香劑，除了可以舒適的上廁所，還不會有惡臭味。網友們看完後紛紛大喊，「好高級，可以揪團去拉屎了」、「大號坐到睡著」、「有錢就能任性」、「跪求地點，以後大便去那上」、「不用滿身汗真的很幸福」。

也有網友分享自己遇過的高級廁所，「我有遇過裝免治馬桶的」、「之前去台東上加油站的廁所是要脫鞋」、「雲林的加油站有免治馬桶」、「高鐵站廁所都有裝冷氣」、「台南不只有冷氣，還有恆溫坐墊，廁所比加油站還漂亮」、「有些高檔餐廳的廁所也有冷氣」。