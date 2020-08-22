IE走入歷史！工程師PO「當機撲克牌」心中莫名火　網崩潰：有聲音

▲日本遊戲廠商將IE視窗，製作成撲克牌。（圖／翻攝自twitter／@Monyaizumi）

記者施怡妏／綜合報導

常被網友嘲笑速度的IE（Internet Explorer）瀏覽器即將走入歷史！微軟表示，將在2021年淘汰IE瀏覽器和舊版Edge瀏覽器，日本的遊戲廠商突發奇想，將Windows XP經常出現的「錯誤視窗」做成撲克牌。消息在網路上傳開來後，有工程師怒吼，「看到這副牌，莫名的火大」。

IE瀏覽器是許多人的回憶，時常出現的藍螢幕，以及連續跳出的「錯誤」視窗，當時惹惱許多人，不少人因此電腦當機動不了而暴怒。有日本廠商為了紀念IE瀏覽器，設計一套IE瀏覽器的撲克牌，視窗畫面放上撲克牌的花色，還寫著「Error 404 Not Found」，連OK的按鈕都完美複製，滑鼠游標也原汁原味呈現。

▲連鬼牌也貼心設計成，當機時出現的藍視窗。（圖／翻攝自twitter／@Monyaizumi）

最特別的「鬼牌」設計，是讓許多人氣到想砸電腦的藍底當機畫面。相關的圖文被分享在臉書「爆廢公社」，網友們紛紛留言表示，「想按reseat...整個快牙起來」、「這我不行，我好煩躁」、「看到會火大到想把電腦砸了」、「讓人躁鬱的牌」、「這副牌有聲音」、「我怎麼突然想砸滑鼠了」、「設計師看到也是會火大的」、「看到好崩潰，按不完的視窗」。

微軟計畫在明年結束對Microsoft 365應用程式和IE11的服務支援。等到2021年8月17日，Microsoft的在線服務（例如Office 365、OneDrive、Outlook等）將不再支援IE11。此外，微軟還將在年底透過Microsoft Teams的網路應用程式終止對IE11的支援，而該支援將於11月30日結束。