快訊／台南淹水！黃偉哲籲「市民請注意安全」　網哀號：市長能不能放假？

▲民眾凌晨拍下永康中正南路與洲工街口淹水畫面，只見有騎士疑似拋錨。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

西南風豪雨狂炸南台灣，有台南民眾今天（26日）凌晨直擊，永康中正南路與洲工街口嚴重淹水。對此，台南市長黃偉哲今天（26日）上午8時許表示，市民朋友交通出入請注意安全，若有重大淹水情況請即時告知。但有許多網友留言，「下這麼大還不放假，要出事才甘願嗎」、「 市長，能不能放假？」

黃偉哲在臉書說，預計未來6小時降雨區域：安平、東區、南區、中西區、北區、安南、七股、將軍、佳里、西港、安定、麻豆、永康、仁德、歸仁、新化、善化、關廟、左鎮、新市、柳營、東山、玉井、南化區。

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▲▼民眾凌晨拍下永康中正南路與洲工街口淹水畫面，只見路口變汪洋一片，轎車經過濺起大片水花。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

黃偉哲表示，25日晚間截至今晨6時，已有喜樹站、海東D站等29站起抽，總抽水量約為157萬噸；目前有下營站、本淵寮A抽水站等20站抽水中。

但許多網友留言，「雨大成這樣，身為騎車市民的我不敢出門」、「雨大成這樣還要上班真的很危險欸」、「下這麼大還不放假，要出事才甘願嗎」、「 市長，能不能放假？」

氣象局對7縣市發布豪大雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▼西南風豪雨彈持續轟炸南台灣。（圖／氣象局）