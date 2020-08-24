女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

▲女教練外型神似賴品妤，遭到網友誤認。（圖／右翻攝自IG：souichi_lai／左翻攝IG：panay0608）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委賴品妤28日在Instagram貼出2張性感自拍照，大方秀出事業線，卻遭到酸民攻擊，指控綠委水準「腥羶色」，如今砲火波及到一名健身女教練。有網友到女教練的貼文底下大罵，「賴小姐，立委可能就是你人生的巔峰」，疑似將她誤認為賴品妤，讓她無辜大喊「我不是立委啦」。

請繼續往下閱讀...

▲有網友誤認，到貼文底下留言痛罵。（圖／翻攝自instagram／panay0608）

女教練沈小姐日前在《爆廢公社》PO文，疑似被誤認為立委賴品妤，遭到一名男子留言嗆聲，「大學畢業混不出甚麼名堂，建議報考台大法律研究所碩士班」。讓她無辜大喊，「真的很沒品，還罵錯人，重點是我不是賴品妤，到底要被誤會幾次？真的有那麼像嗎？」

▲▼剪短之後常常被誤認為立委。（圖／沈小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

沈小姐本身從事健身教練，原本留著一頭長捲髮，今年初剪短到耳下，她向《ETtoday》記者表示，「長髮沒有被誤認過，剪短之後常常就被認成是立委，在健身房也有會員要求合照」。她笑說，「某些角度確實蠻像的」，至於網友的攻擊也讓她感到困擾，「但我覺得很有趣」。

事後，沈小姐也在IG發文寫道，「找到我失散多年的姊姊了，你們有覺得像嗎？」因為常常被認錯，也害怕會有其他網友嗆聲攻擊，她也決定要將頭髮留長，「不然每天都被說像立委，我再也不剪短了，誰也無法阻擋我 ！」