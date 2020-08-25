男童穿越車道挨罰300元…父抱怨：勸導更有效　2千名網友挺警理由曝光！

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一名12歲男童24日下午1點多，於廣福、廣興街口冒險穿越車道，警員見其差點被綠燈車輛撞擊，趕緊上前關心，並針對男童的違規行為，依法裁罰300元，男童父親下班後看到罰單，決定發文抱怨，認為警方應該規勸會更有成效，超過2千名網友看到這篇文，幾乎一面倒力挺警方！

▲男童違規穿越車道差點被撞，警方趕緊上前關切。（圖／記者陳雕文翻攝）

男童的父親PO文提到，昨天下班後回到家，看到兒子一個人坐在椅子上不說話，問了幾句他才小小聲的回了，並遞過來一張紅單，我相當驚訝。才12歲未成年有必要這樣嗎？不是說年紀小就能不遵守交通規則，但以勸導代替處罰我想會是更有成效。沒別的我就只是想抱怨，抱怨完了我要去繳罰單了。

貼文引起網友熱烈討論，主要論調都是，「支持處罰代替勸導，勸導有用的話，就不用警察了」、「12歲就闖紅燈了，17歲應該就騎機車飆了」、「真的罰過比較會記住」、「假設你收到的不是紅單而是認屍單，你最好還有心情PO文」、「可是瑞凡，閻羅王收人沒分年紀喲」、「花錢消災不好嗎？300元就能機會教育，非常划算」

土城警方依照道路交通管理處罰條例第78條1項3款，「未依規定擅自穿越車道」，處新臺幣300罰鍰。警方呼籲，馬路如虎口，用路人應把握「慢、看、停」原則，且為避免發生意外，行人穿越路口時請走斑馬線，且不闖紅燈，以保障用路人安全。