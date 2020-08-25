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你累了嗎？女兒駕車臨停讓失智父與外傭如廁　聽到關門聲「丟包」

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▲在警方幫助下駕駛終於找回「乘客」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲在警方幫助下駕駛終於找回「乘客」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

人沒在車上！22日午後15時許，110接到一位外國女生以英文報案稱「我們在加油站，但是車子不見了」，警員簡士瑋及胡文豪獲報後，隨即趕到現場察看，雙方比手畫腳加上翻譯機，這才了解，原來她是雇傭，陪同患有失智症的雇主下車上廁所，誰知走出來時，雇主的女兒「連人帶車」不見了，也不知在何處，只好報警處理，所幸警方以警用小神捕M-Police人臉辨識系統查出老翁年籍，隨即去電老翁女兒，她才驚覺「人沒在車上」，立刻從知本掉頭返回至分駐所接人，在熱忱員警協助下，讓這場「丟包驚魂記」歡喜收場！

110接獲民眾報案，但是電話那頭說的是英文，所幸員警略懂，報案內容是說「我跟主人(雇主)在加油站，但是車子不見了，可以給予協助嗎」，鹿野分駐所警員簡士瑋及胡文豪接獲通報後，立即趕往察看，果然看到一位女子扶著一位老翁站在路旁揮手。

員警上前運用手機翻譯功能向其詢問，得知她是一位菲律賓籍外傭，因雇主想上廁所，雇主女兒將車停在加油站，她便扶著老翁去上廁所，返回時卻發現「連人帶車」消失了！她對這裏人生地不熟，而且老翁又患有失智症，這下她慌了，情急之下撥打１１０，請求警察協助。

員警以警用小神捕M-Police人臉辨識系統查出老翁年籍，並由此得知雇主女兒手機號碼，隨即去電與之聯繫，並告訴她「父親跟外傭已平安接回所內等候」，一開始她以為是詐騙集團，但是回頭向後乘客座一望，這下才驚覺「郎咧！金正嘸底後壁」！連忙感謝員警後，從知本驅車返回。

處理員警詢問她「怎麼會連人有沒有在車上都不曉得呢」？她說因為外傭跟她父親在後座都挺安靜，除非有要上廁所才會說話，聽到後門關上的聲音，以為他們已上車了，誰知還在原地，真是挺尷尬的；員警也溫馨提醒，一定要確認、確認、再確認，離去前再三感謝熱忱的員警們，讓這場「迷糊丟包驚魂記」歡喜收場！

關山警察分局表示，從這事件中，我們可以得知，不論是哪個國籍，若有事故第一個想到的絕對是「１１０警察」，此次鹿野分駐所警員簡士瑋及胡文豪，機警的運用所學英文及翻譯機讓溝通無礙，並使用警用小神捕M-Police人臉辨識系統，在短時間內便將駕駛尋回，展現高度的服務熱忱，也讓外國人對台灣警察的工作效率感到驚艷，完成了一次另類的國民外交！

▲在警方幫助下駕駛終於找回「乘客」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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