割包皮後一覺醒來「下面竟黑了」！嚇奔急診室...住院搶救10天險斷根

記者許宥孺／高雄報導

男性包皮過長容易造成衛生清潔不佳！高雄市一名53歲男子因為包皮過長，長年以來反覆發炎，因此下定決心進行割包皮免除後患，沒想到術後隔天竟發現，龜頭有2/3都已經黑掉，嚇得直奔急診室求救，所幸經高壓氧連續10天治療後，龜頭已逐漸恢復血色，逃過命根子遭切除的危機。

▲高雄53歲男子接受包皮手術後，隔天龜頭缺氧發黑。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲高雄榮總外科部長余家政。（圖／記者吳奕靖攝）

收治病例的高雄榮總外科部長余家政表示，男子因包皮過長清潔不易，常年有龜頭搔癢、反覆發炎的困擾，因為不想讓陰莖動刀，所以忍了多年，日前才下定決心到院進行割包皮手術，手術當天相當順利，術後進行縫合就讓男子返家了。

「他隔天就來掛急診！」余家政接著說，「他說，他下面黑掉了！」經檢查後發現，男子的龜頭發黑，為缺氧、壞死的跡象，所以立即安排他住院治療。余家政表示，男子在住院期間一直很緊張，就怕那話兒出了什麼狀況，醫護人員安排男子進行高壓氧治療，促進龜頭血液循環，所幸經歷連續10天的療程後，男子的龜頭終於出現血色，逃過壞死恐被切除的危機。

▲高壓氧治療艙 。（圖／記者吳奕靖攝）

余家政指出，割包皮算是門診小手術，只需要局部麻醉，不需要住院，患者在術後就可以自行返家，不過術後有可能會出現腫脹、出血、瘀青的現象。余家政認為，會造成男子龜頭發黑的狀況有很多種，有可能是打麻藥造成周遭血管循環差，也有可能是術後包紮，但是夜間陰莖充血勃起，導致包紮處較緊造成龜頭缺氧的狀況。

余家政強調，「龜頭發黑」幾乎是罕見案例，對他來說，是行醫以來的第一例，經查國內外文獻，只有發現義大利醫界在2016年曾發表過類似案例，所幸男子及早發現趕緊到院就醫，否則龜頭在持續發黑的狀況下就可能壞死，那話兒恐怕就得切除了。