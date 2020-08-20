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台電台南區處中元普渡　愛心認購白米捐贈濟貧

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▲台電台南區處處長許墩貴（中）代表捐贈白米予北台南家扶中心等單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處處長許墩貴（中）代表捐贈白米予北台南家扶中心等單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為順應民間習俗並祈求員工工作平安，台電台南區處於20日舉行中元普渡，由處長許墩貴率領員工於台南區處與配電中心祭拜，今年祭拜前號召員工認購白米於中元普渡祭祀，禮成後全數捐出貢獻公益。

今年度舉辦獲員工熱烈響應，募得共計逾2500公斤白米，近日分別捐贈至台南地區社會慈善團體與弱勢家庭，不僅普渡眾生，並回饋社會公益。

▲台電台南區處處長許墩貴（中）代表捐贈白米予北台南家扶中心等單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電台南區處處長許墩貴表示，每年中元普渡同仁皆會自發認購白米祭祀並捐助台南地區慈善團體和弱勢家庭，這項結合傳統祈福儀式與公益活動，已連續傳承數十年未曾間斷，今年共計募得2500公斤白米，分別捐贈至台南區處服務區域內及弱勢團體、包含台南家扶中心、朝興啟能中心、台南市聾啞福利協進會及瑞復益智中心等愛心團體，各單位均表示受台電捐助得以受惠，相當感謝台電的義舉。

台南區處處長許墩貴說明，今年年初以來新冠肺炎疫情嚴峻，影響大家的日常生活，希望透過中元普渡祭拜儀式祈求風調雨順，疫情早日平緩，也祈願公司同仁工作平安順利。這次的儀式不僅凝聚同仁向心力，也對社會公益表達關切與重視。希望透過關懷弱勢的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同關注社會公益，協助更多弱勢團體。

・零負評、被暱稱為萬用霜

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