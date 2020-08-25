台中樂透得主贈30萬紅包…彩券行老闆加碼1千萬回饋社會！民眾搶摸舞獅沾喜氣

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區爆米發彩券行於6月16日開出大樂透頭獎，1人獨得1.06億元，得獎者開心地包了30萬元大紅包給彩券行，但彩券行老闆薛寶國感念政府的照顧，台彩給予他謀生機會，他決定除將30萬全數捐出，更大手筆加碼捐出1000萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」，盼幫助其他身障人士。

▲台中市大里區爆米發彩券行老闆薛寶國（右），捐出30萬元紅包，另外加碼1000萬成立基金會。（圖／記者白珈陽攝）

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爆米發彩券行25日上午10時30分許舉辦捐贈儀式，6月16日一名消費者獨得大樂透1.06億元，該得主包了30萬給彩券行，薛寶國為回饋社會，將30萬分成3份，10萬捐給社會局、10萬捐中華兒童慈善會、10萬捐至他成立的「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」，此外，他更豪氣加碼1000萬捐至該基金會。

▲薛寶國為將30萬分成3份，10萬捐給社會局、10萬捐中華兒童慈善會、10萬捐至他成立的「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」

活動過程中，有show gril、醒獅團炒熱氣氛，適逢七夕情人節，現場還發放200份彩券、包子及金沙巧克力，包子象徵「包中」，巧克力則讓民眾一起感受情人節的甜蜜氛圍；醒獅團繞著活動場地舞動，不少民眾伸手搶摸獅頭獅身，就為了沾沾得獎者的喜氣。薛寶國也在會計師簽證，以及社會局和台彩公司見證下，完成基金會的基金捐贈儀式。

▲▼show gril、醒獅團炒熱氣氛，民眾伸手搶摸獅頭獅身沾喜氣。

薛寶國說，年輕時原經營小客車租賃，後來看到「超輕飛機」有商機，便開始學習駕駛和經營，未料在他29歲那年發生意外從空中墜落，導致雙腿重傷，因此成為身障人士。

到了18年前電腦彩券成立，他遂加入經營，生活漸漸有了改善，他還與友人投資小套房出租，至今已累積58間，台彩確實改變了他的生活。他認為做人要飲水思源，以及因不斷學習改變了他的命運，因此以這些小套房做進一步貸款，籌得1000萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」，彩光意即「發揚彩券光輝」，盼幫助跟他一樣的身障人士，能透過學習來逆轉人生。

薛寶國強調，感謝政府發行彩券，讓他在身障且沒背景、學歷的情形下，能夠改善生活，對社會做拋磚引玉的貢獻，如今他59歲，如果沒有經營投注站，坐輪椅重殘的他可能會面臨中、高齡失業一族。他也說，未來只要彩券行因為投注者中獎給出的紅包，也一律捐出，以示祝福其他人也會中獎。

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