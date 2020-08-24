　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

埔里男持刀殺老友！當眾一見面「猛刺心臟」　行兇自殘1死1重傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳男持刀闖入劉男家中，見面就往劉男胸口猛刺；行兇後落跑又自殘，目前性命垂危。（圖／民眾提供）

▲陳男持刀闖入劉男家中，見面就往劉男胸口猛刺；行兇後落跑又自殘，目前性命垂危。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮陳姓男子與劉姓友人有債務糾紛，24日下午持刀闖入對方家中，不顧劉男家裡還有數名友人在場，當場拿起刀子往劉男心臟猛刺，導致劉送醫後傷重不治。陳男行兇後開車落跑，不知何故又停在離事故地點約50公尺處持刀自殘，造成頸部、腹部受有重傷，性命垂危，目前於台中榮總搶救中。

警方調查，兩人是20多年舊識，陳曾經營遊藝場，當時劉是店內員工，雙方疑有債務糾紛。24日下午，陳男開車至劉男住處，一見劉男便持刀刺向其左胸口，深及心臟。劉男倒地後，被緊急送往埔基醫院，但仍於同日下午3時許傷重不治。

至於陳男，他行兇後立即駕車離去，卻停在案發處約50公尺處的巷口，持另一把刀朝頸部、腹部自殘，導致嚴重出血。救護人員獲報趕抵時被擋住，一度以為他就是受害者，先將陳男送埔榮急救，後因有生命危險，現在已轉送台中榮總救治。

▲陳男持刀闖入劉男家中，見面就往劉男胸口猛刺；行兇後落跑又自殘，目前性命垂危。（圖／民眾提供）

▲陳男行兇後開車落跑，卻又停在離事故地點約50公尺的巷子持刀自殘。

據悉，陳男闖入劉男家中時，劉男家裡有數名友人在場，陳男不顧他人存在，一見劉男就朝他胸口猛刺，為何冒著風險仍要下此毒手？有待檢警進一步釐清調查。全案暫朝殺人罪嫌偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

快訊／埔里男持刀闖民宅！屋主遭「捅心臟」慘死　他50m外自傷…命危搶救中

登山客攀南湖大山出現高山症　直升機載下山送醫就治

台中3歲童想回寄養家庭…被衣架打、吹風機燙！媽一旁冷眼　他「頭骨凹陷」慘死

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／27歲正妹腋下爆臭...被房東趕出去！遇1原因決定動刀了
孫安佐赴美收集「1600顆子彈」！房間有如軍火庫
全台超商傳缺冰塊！熱天被迫喝「大熱拿」　2大業者回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埔里男持刀殺老友！當眾一見面「猛刺心臟」　行兇自殘1死1重傷

鑽研大數據科技人權立法　新北警長陳檡文獲法學碩士殊榮

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

新北限量版「幸福心型柚」　七夕浪漫幸福又甜蜜表心意

彰化縣再花216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應

新北市立圖書館導入智慧選書系統　讓孩子「Smart Reading慧讀，會讀」

竹市國際風箏節周末登場 各式風箏綻放漁港天空

竹市「無人回收站」營運至8月底　回收集點換好禮把握最後機會

屏東家扶兒努力考取證照　翻轉人生回饋助人

機車停騎樓有規定　桃園「機車退出騎樓專案」議員黃家齊關切

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

埔里男持刀殺老友！當眾一見面「猛刺心臟」　行兇自殘1死1重傷

鑽研大數據科技人權立法　新北警長陳檡文獲法學碩士殊榮

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

新北限量版「幸福心型柚」　七夕浪漫幸福又甜蜜表心意

彰化縣再花216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應

新北市立圖書館導入智慧選書系統　讓孩子「Smart Reading慧讀，會讀」

竹市國際風箏節周末登場 各式風箏綻放漁港天空

竹市「無人回收站」營運至8月底　回收集點換好禮把握最後機會

屏東家扶兒努力考取證照　翻轉人生回饋助人

機車停騎樓有規定　桃園「機車退出騎樓專案」議員黃家齊關切

普篩都傻瓜？陳時中嘆「做得好為何要學失敗的人」透露下一步動向

《金師傅2》暖男護士挑戰6角戀！愛上《金牌救援》球經姐姐

夏天也要吃鍋啊！鼎王套餐一人752元　牛豬雙拼、手工丸人間美味

美中科技戰升溫「雜音干擾」！歐美股市資金失血　台股獲利動能相對強勁

國際名廚江振誠紀錄片《初心》上映　崑山科大包場力挺講座教授

美食家看米其林摘星名單　2家新二星餐廳實至名歸

招標用免費電子信箱有資安疑慮？　國防部下令：改軍方公務信箱

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」超有效　每年多賺4個月薪水

1929萬「靜音版勞斯萊斯」60年代經典外型改裝

軍服3D人體掃描機爆中資疑雲？　國防部：誇大偏離事實

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

昇恆昌頭份快閃特賣　連8天掀搶購潮

大膽島「碧血池」　當地人的超級禁地

三重爸8樓爬窗摔死！鄰驚見2隻腳在外面

彰化萬人血清檢測　報告突然喊卡

彰化縣再花216萬檢驗抗體　衛生局緊急回應

福海宮要搬遷？廟方：「神的旨意」

野柳公園傳涼亭搖晃！遊客衝上拍照

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

豔紅鹿子百合來訪平溪紫東社區

林右昌、鄭文燦攜手推廣安心旅遊

雲林「開路地藏王廟」　終結陰陽路傳說

「小金門南山無頭連」傳說...新兵最怕「金馬獎 」

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多熱門

相關新聞

員工嗆離竟遭鐵鎚爆頭亡　老闆輕判定讞

員工嗆離竟遭鐵鎚爆頭亡　老闆輕判定讞

台中知名小吃「阿賢烤肉刈包店」老闆黃冠通（本名黃國芳），2017年間不滿林姓員工要離職，竟用鐵鎚重擊員工頭、頸，狂毆1個多小時害命。他被起訴後還狡辯被死者以辣椒醬攻擊，並出示偽造驗傷照片，被檢察官當庭戳破謊言。一審重判無期徒刑，但二審改輕判15年。案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

他40刀捅爛繼父＆母親　「秒Call傳播妹泡酒吧」

他40刀捅爛繼父＆母親　「秒Call傳播妹泡酒吧」

人夫刺死前小三新歡　一毛未賠15年改判無期

人夫刺死前小三新歡　一毛未賠15年改判無期

吸毒砍母頭無罪　牙醫命案遺孀嘆：可悲...

吸毒砍母頭無罪　牙醫命案遺孀嘆：可悲...

宜蘭逆子鐵鎚弒母　無期徒刑定讞

宜蘭逆子鐵鎚弒母　無期徒刑定讞

關鍵字：

埔里殺人債務糾紛

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面