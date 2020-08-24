埔里男持刀殺老友！當眾一見面「猛刺心臟」　行兇自殘1死1重傷

▲陳男持刀闖入劉男家中，見面就往劉男胸口猛刺；行兇後落跑又自殘，目前性命垂危。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮陳姓男子與劉姓友人有債務糾紛，24日下午持刀闖入對方家中，不顧劉男家裡還有數名友人在場，當場拿起刀子往劉男心臟猛刺，導致劉送醫後傷重不治。陳男行兇後開車落跑，不知何故又停在離事故地點約50公尺處持刀自殘，造成頸部、腹部受有重傷，性命垂危，目前於台中榮總搶救中。

警方調查，兩人是20多年舊識，陳曾經營遊藝場，當時劉是店內員工，雙方疑有債務糾紛。24日下午，陳男開車至劉男住處，一見劉男便持刀刺向其左胸口，深及心臟。劉男倒地後，被緊急送往埔基醫院，但仍於同日下午3時許傷重不治。

至於陳男，他行兇後立即駕車離去，卻停在案發處約50公尺處的巷口，持另一把刀朝頸部、腹部自殘，導致嚴重出血。救護人員獲報趕抵時被擋住，一度以為他就是受害者，先將陳男送埔榮急救，後因有生命危險，現在已轉送台中榮總救治。

▲陳男行兇後開車落跑，卻又停在離事故地點約50公尺的巷子持刀自殘。

據悉，陳男闖入劉男家中時，劉男家裡有數名友人在場，陳男不顧他人存在，一見劉男就朝他胸口猛刺，為何冒著風險仍要下此毒手？有待檢警進一步釐清調查。全案暫朝殺人罪嫌偵辦。

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