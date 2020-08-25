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2020年國際生物奧林匹亞競賽　台灣奪獲2金2銀世界排名第4

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▲▼2020年國際生物奧林匹亞競賽 我國獲2金2銀。（圖／國教署提供）

▲2020年國際生物奧林匹亞競賽，我國獲2金2銀。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

2020年第31屆國際生物奧林匹亞競賽原訂於日本旭州舉辦，因國際疫情持續嚴峻，大會決議改為線上國際賽辦理，國教署今（25日）表示，我國委由國立中山大學協助賽事進行，8月24日傳回捷報，於53個國家參賽、212名學生中，代表我國的4名學生獲得2金2銀，國際排名第4名。

國教署指出，我國代表隊由中山大學陳錦翠等20位教授組成的代表團負責培訓；今年共計4646名學生參加選拔，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營4階段選拔，最後選出4名學生代表參賽，分別為台中一中高三學生黃示其升、建國中學高三學生楊承寯、宜蘭高中高三學生張翔鈞及竹科實中高二學生陳謙毅。

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代表我國的4名學生獲得2金（建國中學楊承寯及新竹科學實驗高中陳謙毅）2銀（台中一中黃示其升及宜蘭高中張翔鈞同學），國際排名第4名。國教署表示，代表團分別由中山大學教授陳錦翠及中興大學副教授蕭淑娟擔任團長及副團長，台師大教授王穎、嘉義大學教授楊奕玲、中山大學教授江友中、副教授顏聖紘副、教授劉仲康、台中一中老師朱秋欣、建國高中老師朱芳琳，協助競賽試題翻譯及成績仲裁工作，成功大學主任辛致煒及台灣大學副教授董桂書協助線上國際賽。

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參加本項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎可推薦入大學院校各本學系。獲金牌、銀牌與銅牌者，也分別可獲教育部20萬元、10萬元與及5萬元獎學金，同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，則頒給最高獎額。

國教署提到，我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲64金、21銀、3銅，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數榮獲金牌。

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