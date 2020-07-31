李眉蓁抄襲案延燒　中山大學校長：論文送外審階段預計一個月有結果

▲中山大學校長鄭英耀。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文風波持續延燒，中山大學校長鄭英耀指出，李眉蓁論文已送校外審定，預計送審三周後，校內將再開一次學術會議，以及指導教授與李眉蓁雙方的說明會議，預計最快一個月會有結果。

教育部今（31日）舉行的國立大學校長卸新任校長聯合交接典禮，鄭英耀續任中山大學校長。會後，媒體針對李眉蓁論文事件詢問鄭英耀，他表示，雖然早期學位論文沒有比對系統，老師們可能忽略學生踩紅線的事件，但中山大學不會逃避責任，會深切檢討，對於10幾年前的論文事件，「我們不怕犯錯、我們勇於敢正」。

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▲鄭英耀續任中山大學校長。（圖／記者崔至雲攝）

鄭英耀也強調，上任的四年時間內，大家都很拚，每位老師也都很認真，但是難免有關照不及的部分，對此中山絕對檢討，未來也會勇於接受挑戰，「我常講，中山接納多元、勇於冒險、接受創新挑戰、容忍失敗錯誤，但是不代表可以容忍故意踩紅線違反學術倫理」，對於過去的疏失，中山都將承擔。

對於李眉蓁論文的審訂時程，鄭英耀說明，該論文現在送外審第一階段，對於外界的疑慮一定會有結果，送審三個禮拜後，校內還會開一次學術會議，另外指導教授跟當事人也會有一個說明會，預計一個月會有結果。

