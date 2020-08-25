出獄又借牌開業！病患「人工牙齦掉鼻內、下巴麻口水狂流」…密醫再遭判囚

▲簡姓密醫多次被查到非法行醫，如今他才剛出獄就又重操舊業，還做爛2病人。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

過去就曾因違反醫師法入獄的簡姓男子，出獄後又重操舊業，2015年被查到非法替人植牙，遭判刑2年6月確定。沒想到他2016年底又向人借牌開業，替鄭姓、黃姓男子等人治療，不過由於鄭、黃2人都因手術失敗出現不適等問題，事件再次曝光。新北地院18日依偽造文書、違反醫師法等罪判簡男有期徒刑2年4月，其中4月得易科罰金12萬元。可上訴。

簡姓密醫2016年12月與林姓男子借牌，向新北市板橋區衛生所申請設立牙醫診所，由林男擔任該診所掛名登記負責人，而簡男則化名實際經營該診所。

鄭男2017年6月10日在友人介紹下前去診所諮詢，當日便與簡男簽立植牙治療同意書，同意讓簡替他進行上下各8支人工牙根植體置入手術，以及製作假牙12支，並於同月12日及8月24日匯款2次總計45萬元的診療費。不料，簡男手術前本應確認植牙部位神經分布，但他卻疏忽此流程直接動刀，害鄭男術中不幸傷到下齒槽神經，術後開始出現下顎麻癢會流口水，東西好不好吃都感覺不出來、不能咬硬物等問題。

另名受害者黃男，在同年10月在網路上看到相關資訊後，自行前往簡男牙醫就診，療程第一階段左上顎被植入2支人工牙根，隔年初則是下顎被抽神經及裝入6顆假牙，前後總計付上11萬8000元診療費。

黃男術後因感到非常不適，2018年7月間前去北市萬芳醫院就診，竟被醫生發現有1顆人工牙齦植體鬆脫掉入左側鼻竇，經手術開刀才取出，另他也被診斷出牙齒多處有根尖病變的傷害。

新北市政府衛生局一日前去簡醫診所稽查時，發現他又再次非法開業，還與鄭、黃2男發生醫療糾紛，立即將他函送由地檢署偵查起訴。

新北地院審理時，簡男不僅辯稱自己沒有化名行醫，還強調自己是菲律賓西北大學醫學院畢業，有認證過才能參加學歷甄試考試，學歷沒有問題，接著又扯稱，「衛福部長陳時中也說學歷被認可，在醫師指導下，菲律賓畢業是可以過的。」等語，不過法官不採信他說詞，審結仍依偽造文書、違反醫師法等罪判簡男有期徒刑2年4月，其中4月得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

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