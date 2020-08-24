▲ 新北限量版「幸福心型柚」，七夕浪漫幸福又甜蜜表心意。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區限量版心型柚上市囉，今年預計推出2000顆，一顆380元，兩顆750元免運，給你加倍的幸福。在七夕時節，就用心型柚傳達你的情意，與情人來個浪漫兩人時光；此外，也可以與家人一起分享討喜又可愛的心型柚，讓一家人都能幸福又甜蜜。

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發從農至今已經20餘年，原本從事紡織業，之後隨著產業自動化，加上資金限制而無法繼續投入，同時為了照顧家中年邁的父親，毅然決然回到八里從事農業。

當時剛好遇到八里區農會推動文旦柚為一鄉一特色作物，於是黃阿發投入文旦柚種植，為了提升柚子栽培技術，黃阿發經常南下奔波，與南部的文旦柚農友經驗交流，同時配合八里當地的氣候，摸索出最適合八里文旦柚的管理方式。

▲ 新北市八里區限量版「幸福心型柚」。

黃阿發說，經營柚子園牽起黃家一家人的情誼，由黃阿發負責果園管理，老婆負責安排訂單，弟弟負責市場策略定位規劃，而家中小孩們則負責採收、包裝、配送的任務，小孩們同時各個都是農場的菁英業務，從經營初期便開始為家中的柚子拓展銷售通路，經營20年至今，逐漸穩定基本客群。

八里區農會表示，每年5月前後，農民會將文旦柚套上不同字樣的外框塑型，經過近3個月的時間，就會變成能夠傳遞幸福的心型柚，透過開發心型文旦柚，創造市場差異，讓文旦柚提早於中秋節前亮相。

農業局表示，心型柚主要販售在禮品市場，有許多婚紗公司以及結婚新人購買來佈置婚禮現場，彌漫柚子果香撲鼻，清新的味道襯托著婚姻，很適合在炎熱夏日製造淡雅的幸福感。幸福心型柚宣告著今年文旦柚產期近了，透過心型柚的上市為更多佳偶帶來祝福，也為今年的文旦柚帶來豐收的彩頭。相關訂購資訊可洽八里區農會：02-2610-2996。

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