色警為參加「穆川申7男戰6女群交趴」…傳證件照求審！正港男警下場出爐

▲情色攝影師穆川申（蔡男）。（圖／記者羅志華攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

情色攝影師穆川申（蔡姓男子）因舉辦群交趴而遭法院判刑10個月，但蔡男仍未悔改，轉戰Twitter經營《每日陰唇》專欄，推銷情趣用品；為吸引注意，蔡男7月間PO出警察證件與裸女M字腿合照，敘述一名女警購買情趣用品經過，引起警方關注，不料台北地檢署深入追查後竟揪出案外案，新北市某分局男警為參加淫趴，竟將真的證件拍照傳給蔡男，由於男警行為已經嚴重影響警譽，因此新北市警局今記其2支小過，以示懲戒。

警方調查，蔡姓男子2017年間以藝術為名，在IG、Twitter等社群媒體化名為「穆川申」，並貼出「7男戰6女群交趴」系列照，因此遭到警方查緝，並發現蔡男共舉辦6場群交趴，還向參與男子收費2000元至5000元不等，女子則可獲得1000元至2000元車馬費，其餘款項全都進到蔡男口袋。法院審酌後，依圖利使人性交或猥褻罪判處蔡男有期徒刑10月，得易科罰金確定。

而該案並未讓蔡男有所警惕，2020年間，蔡男持續在Twitter上經營「松山西口前」帳號，並推出《每日陰唇》專欄，放上女性生殖器特寫，並搭配誘惑情節文字吸引網友閱覽，藉此推銷情趣用品牟利。今年7月，蔡男在專欄上PO出新北市警察證件照、以及赤裸女子M字腿合成照，並以文字敘述一名跆拳道二級紅帶女警購買情趣用品經過；由於蔡男所發布照片、文字涉及警譽，因此立即引起警方關注、追查。

警方深入調查後，發現根本就沒有該名女警；蔡男到案後也坦承，為了刺激網友購買情趣商品，將網友給的警政圖檔修圖後，與女子照片合成PO網，蔡男因此被依妨害風化、侮辱公署罪嫌偵辦。更令檢警詫異的是，追查蔡男時竟意外扯出案外案，發現該張警察證件照是真的，且來自於先前參加過群交趴的新北市男性警員。

新北市警分局指出，該名男警2017年間為了參加群交趴，拍下警察證件照傳予蔡男審核；雖然該名男警已經自承，但依照現有法令，參與群交趴僅能以社維法送辦，又社維法規範自裁處確定之日起，逾6個月未執行者免予執行，而男警參與群交趴至今已逾2年，因此不罰；但由於男警行為已嚴重影響警譽，新北市警局今仍記其2支小過，以示懲戒。

▼蔡男將警方證件照與女子開腿照合成PO網，並搭配煽情文字吸引網友關注。（資料照／翻攝Twitter）